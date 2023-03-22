Варицкий продолжит работу на посту генменеджера «Витязя». Сообщалось о возможном переходе в «Авангард»

Игорь Варицкий останется на посту генерального менеджера « ».

«Игорь Варицкий продолжит работу в качестве генерального менеджера», – сказал президент подмосковного клуба Игорь Головков.

В нынешнем сезоне «Витязь» занял шестое место в таблице Западной конференции и проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Варицкий занимает должность генменеджера клуба с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Варицкий входит в число претендентов на пост генерального менеджера «Авангарда».