Варицкий продолжит работу на посту генменеджера «Витязя». Сообщалось о возможном переходе в «Авангард»

Теги Авангард Витязь КХЛ Игорь Варицкий Игорь Головков ТАСС Хоккей

Игорь Варицкий останется на посту генерального менеджера «Витязя».

«Игорь Варицкий продолжит работу в качестве генерального менеджера», – сказал президент подмосковного клуба Игорь Головков.

В нынешнем сезоне КХЛ «Витязь» занял шестое место в таблице Западной конференции и проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Варицкий занимает должность генменеджера клуба с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Варицкий входит в число претендентов на пост генерального менеджера «Авангарда».

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