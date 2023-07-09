Мышкин о возвращении Федотова в ЦСКА: «Если с мотивацией и психологией все в порядке, способен вернуться на уровень сезона-2021/22»

Владимир Мышкин высказался о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

– В последние дни многое сказано о возвращении из армии в ЦСКА Федотова. Какими видите перспективы лучшего вратаря КХЛ-2021/22?

– Федотов не улетал на год в космос, а имел возможность тренироваться, пусть и на другом уровне. Ему 26 лет – отличный по вратарским меркам возраст, когда главные матчи еще впереди. Плюс учтите специфику нашего амплуа – голкиперу чуть легче пропустить сезон, чем полевому игроку. Так что все в его руках.

– Может ли он показать свой чемпионский уровень-2022?

– Со стороны сказать трудно, нужно знать ситуацию внутри. Но, на мой взгляд, тут вопрос не физиологии, а прежде всего мотивации и психологии. Если с этим все в порядке, то Федотов способен вернуться на тот уровень, которым он так порадовал в прошлом сезоне и КХЛ, и сборной России, – сказал экс-тренер вратарей сборной России.