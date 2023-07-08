Герсонский о Грицюке: «В прошлом сезоне наметился спад. Уход из «Авангарда» напрашивался, как и Толчинского. В СКА нужно доказывать заново»

Сергей Герсонский считает, что Арсений Грицюк перестал прогрессировать.

22-летний игрок сменил « » на СКА в это межсезонье.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 играх.

«Что касается , то, на мой взгляд, в прошедшем сезоне у него наметился спад. Перед Олимпиадой-2022 он шел по нарастающей, после нее какое-то время держал уровень, а потом перестал прогрессировать.

Поэтому уход Грицюка, как и Толчинского, пожалуй, напрашивался, тем более, они перешли в с мыслью о победе в Кубке Гагарина. Теперь им заново нужно доказывать свое право на место в новой команде, что должно привести к росту мастерства», – считает бывший тренер омичей.