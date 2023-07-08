Герсонский о Грицюке: «В прошлом сезоне наметился спад. Уход из «Авангарда» напрашивался, как и Толчинского. В СКА нужно доказывать заново»

Теги Авангард СКА Сергей Герсонский КХЛ Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Сергей Герсонский считает, что Арсений Грицюк перестал прогрессировать.

22-летний игрок сменил «Авангард» на СКА в это межсезонье. 

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 играх. 

«Что касается Грицюка, то, на мой взгляд, в прошедшем сезоне у него наметился спад. Перед Олимпиадой-2022 он шел по нарастающей, после нее какое-то время держал уровень, а потом перестал прогрессировать.

Поэтому уход Грицюка, как и Толчинского, пожалуй, напрашивался, тем более, они перешли в СКА с мыслью о победе в Кубке Гагарина. Теперь им заново нужно доказывать свое право на место в новой команде, что должно привести к росту мастерства», – считает бывший тренер омичей. 

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1 комментарий

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Максим Старовойтов
Толчи как раз проявит себя а Сеня провалится. Ну не верю я в него. Он в прошлом году был серая тень себя позапрошлого сезона. Если провалится , там сразу билет в Сочи и вперед катать шайбу там. Вот жена то рада будет на море жить. Все не в Омске.
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