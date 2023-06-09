Рябыкин о Грицюке: «Вписывается в стиль СКА. Ему будет легче, чем в «Авангарде», сможет спокойно расти. В Омске на молодых особое давление»
Дмитрий Рябыкин оценил перспективы форварда Арсения Грицюка в СКА.
– Заменит ли в СКА дуэт Толчинский – Грицюк дуэт Яшкин – Жафяров?
– Яшкин – один из ведущих форвардов КХЛ, лучший бомбардир лиги, этим многое сказано. Большой, забивной, тяжелый форвард. Другое дело, что можно спорить о стиле, все-таки СКА играет в быстрый и достаточно легкий хоккей с большим объемом катания.
Толчинский и Грицюк в такой стиль вписываются. При этом оба форварда – и особенно Грицюк – еще не вышли на свой пик, впереди много работы. Поэтому тут много факторов для прогноза.
На мой взгляд, Грицюку в СКА будет где-то даже полегче, чем в «Авангарде». Омск – особый хоккейный город, где хоккеисты на каждом плакате, без внимания не могут сделать даже шага. На тех же молодых игроков там особое давление, оно работает и в плюс, и в минус.
А Санкт-Петербург – это огромный город, где есть все виды спорта и личный прессинг там немного другой. Грицюк получит возможность спокойно расти, – сказал экс-тренер «Авангарда».
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