Рябыкин о Грицюке: «Вписывается в стиль СКА. Ему будет легче, чем в «Авангарде», сможет спокойно расти. В Омске на молодых особое давление»

Теги Авангард СКА Дмитрий Рябыкин КХЛ Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил перспективы форварда Арсения Грицюка в СКА.

– Заменит ли в СКА дуэт Толчинский – Грицюк дуэт Яшкин – Жафяров?

– Яшкин – один из ведущих форвардов КХЛ, лучший бомбардир лиги, этим многое сказано. Большой, забивной, тяжелый форвард. Другое дело, что можно спорить о стиле, все-таки СКА играет в быстрый и достаточно легкий хоккей с большим объемом катания.

Толчинский и Грицюк в такой стиль вписываются. При этом оба форварда – и особенно Грицюк – еще не вышли на свой пик, впереди много работы. Поэтому тут много факторов для прогноза.

На мой взгляд, Грицюку в СКА будет где-то даже полегче, чем в «Авангарде». Омск – особый хоккейный город, где хоккеисты на каждом плакате, без внимания не могут сделать даже шага. На тех же молодых игроков там особое давление, оно работает и в плюс, и в минус.

А Санкт-Петербург – это огромный город, где есть все виды спорта и личный прессинг там немного другой. Грицюк получит возможность спокойно расти, – сказал экс-тренер «Авангарда».

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2 комментария

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Strannix
В Авангарде он мог нормально играть и расти, а в ска сразу будут требовать результат, давление будет ещё больше.
+3
0
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Артём Галаев
у Авангарда в топ 6 свободные позиции. В СКА в 49 тройке будет расти) Никакого давления
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