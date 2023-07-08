Перри о переходе в «Чикаго»: «Мыслей о завершении карьеры не было и нет. Буду помогать Бедарду, в НХЛ непросто начинать в 18 лет»

Кори Перри сказал, что будет помогать Коннору Бедарду в его первом сезоне в НХЛ.

38-летний форвард перешел в « », подписав контракт на год и 4 миллиона долларов. Ранее клуб выбрал под общим 1-м номером на драфте .

«Я очень рад возможности сыграть за команду, куда придет Коннор и будет становиться тем игроком, которым должен быть. Я видел много его игр, особенно на МЧМ. Для «Блэкхокс» это захватывающий момент.

Мыслей о завершении карьеры у меня не было и нет. Я чувствую, что готов поиграть еще несколько лет.

Что касается молодых ребят, то для меня важно быть для них хорошим партнером по команде. Даже не столько на льду, сколько за его пределами, в раздевалке. Я буду помогать Бедарду с разными повседневными делами.

Это непростая лига, особенно если ты начинаешь в 18-19 лет. Надо научиться кое-чему, попытаться найти себя. Я просто попытаюсь помочь молодым», – сказал .