«Чикаго» подписал контракт с Перри на год и 4 млн долларов
Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Чикаго».
Срок соглашения рассчитан на один год. Кэпхит составит 4 млн долларов.
Накануне «Блэкхокс» выменяли 38-летнего форварда у «Тампы».
В прошедшем сезоне Перри набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.
Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахаймом», «Далласом», «Монреалем» и «Тампой». С «Дакс» он выиграл трофей в 2007 году.
Плов не светит.
Перри заслужил.
Ястребам респект