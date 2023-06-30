«Чикаго» подписал контракт с Перри на год и 4 млн долларов

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Чикаго».

Срок соглашения рассчитан на один год. Кэпхит составит 4 млн долларов.

Накануне «Блэкхокс» выменяли 38-летнего форварда у «Тампы».

В прошедшем сезоне Перри набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.

Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахаймом», «Далласом», «Монреалем» и «Тампой». С «Дакс» он выиграл трофей в 2007 году.

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9 комментариев

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goducks
Щедрая пенсия, надеюсь ещё сыграет за Уток
+7
0
+7
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йозе марино
ну всё, Чикаго проиграет в финале)
+6
0
+6
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dudkinrs82
Ну у чик денег много
Плов не светит.
Перри заслужил.
Ястребам респект
+3
0
+3
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Inter_09
4 млн!? 0_о
+1
0
+1
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Барин
Рад за Кори, а ещё больше за Коришну)
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remstroy.ekb@bk.ru
Что то дофига
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Strannix
А говорят в НХЛ нет откатов))))
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Михаил Майоров
Чикаго добирает недостающее до минимальной суммы контрактов?
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FaithDevotion
А у него не в этом ли сезоне закончились выплаты по выкупу от Анахайма? Тогда понятно даже
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