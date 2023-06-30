«Чикаго» подписал контракт с Перри на год и 4 млн долларов

Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Чикаго».

Срок соглашения рассчитан на один год. Кэпхит составит 4 млн долларов.

Накануне «Блэкхокс» выменяли 38-летнего форварда у «Тампы».

В прошедшем сезоне Перри набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата . В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.

выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахаймом», «Далласом», «Монреалем» и «Тампой». С «Дакс» он выиграл трофей в 2007 году.