Бедард о первой неделе в Чикаго: «Еда оказалась даже лучше, чем я думал. Дома вернусь к работе и сделаю все, чтобы стать лучше»

Коннор Бедард поделился первыми впечатлениями от Чикаго.

Первый номер драфта НХЛ-2023 принял участие в лагере развития «Блэкхокс», который в этом году проходил без занятий на льду.

«Еда оказалась даже лучше, чем я думал. Я знал, что все будет хорошо, но было просто нереально. Это меня немного удивило.

Я несколько дней не катался, такого не было довольно давно. Возможно, такая пауза была вообще впервые. Но это была хорошая неделя. У клуба были свои причины так провести лагерь. Мне все понравилось.

Когда приеду домой, то вернусь к работе. Этим летом собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы стать лучше и совершить рывок», – сказал Бедард.

Мама Бедарда: «Коннор никогда не ел фастфуд. В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата»