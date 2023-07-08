Бедард о первой неделе в Чикаго: «Еда оказалась даже лучше, чем я думал. Дома вернусь к работе и сделаю все, чтобы стать лучше»

Теги Чикаго НХЛ Питание Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард поделился первыми впечатлениями от Чикаго.

Первый номер драфта НХЛ-2023 принял участие в лагере развития «Блэкхокс», который в этом году проходил без занятий на льду. 

«Еда оказалась даже лучше, чем я думал. Я знал, что все будет хорошо, но было просто нереально. Это меня немного удивило. 

Я несколько дней не катался, такого не было довольно давно. Возможно, такая пауза была вообще впервые. Но это была хорошая неделя. У клуба были свои причины так провести лагерь. Мне все понравилось. 

Когда приеду домой, то вернусь к работе. Этим летом собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы стать лучше и совершить рывок», – сказал Бедард. 

Мама Бедарда: «Коннор никогда не ел фастфуд. В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата»

2 комментария

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Mephi027
Ну посмотрим, разорвешь ты лигу или нет.

Авансов выписано много. Некстван и все такое.
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Конифеев
Лагерь в столовой что ли проводили? :)
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