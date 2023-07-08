«Сиэтл» продлил защитника Боргена на 2 года с кэпхитом 2,7 млн долларов. Стороны избежали арбитража

Теги НХЛ Сиэтл Уилл Борген Хоккей

«Сиэтл» продлил контракт с Уиллом Боргеном на 2 года с кэпхитом 2,7 млн долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания. 

В минувшем сезоне 26-летний защитник, взятый клубом у «Баффало» на драфте расширения-2021, провел все 82 матча в регулярном чемпионате. 

У него 20 (3+17) очков, показатель полезности «+11» и 47 минут штрафа при среднем времени на льду 16:21.

Также в активе Боргена 203 силовых приема (2-е место в команде) и 89 блоков (4-е). В 14 играх плей-офф американец набрал 3 (1+2) балла при полезности «минус 8». 

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 900 тысяч долларов за сезон.

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1 комментарий

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Свидетели Овцовы
Жирновато…
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