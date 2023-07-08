«Сиэтл» продлил защитника Боргена на 2 года с кэпхитом 2,7 млн долларов. Стороны избежали арбитража

«Сиэтл» продлил контракт с Уиллом Боргеном на 2 года с кэпхитом 2,7 млн долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания.

В минувшем сезоне 26-летний защитник, взятый клубом у «Баффало» на драфте расширения-2021, провел все 82 матча в регулярном чемпионате.

У него 20 (3+17) очков, показатель полезности «+11» и 47 минут штрафа при среднем времени на льду 16:21.

Также в активе Боргена 203 силовых приема (2-е место в команде) и 89 блоков (4-е). В 14 играх плей-офф американец набрал 3 (1+2) балла при полезности «минус 8».

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 900 тысяч долларов за сезон.