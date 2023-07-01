Соуси перешел в «Ванкувер» из «Сиэтла», подписав 3-летний договор с зарплатой 3,25 млн долларов в год

Теги переходы Ванкувер НХЛ Сиэтл Карсон Соуси Хоккей

«Ванкувер» подписал Карсона Соуси на три года и 9,75 миллиона долларов.

Средняя зарплата 28-летнего хоккеиста составит 3,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Сиэтл» и набрал 16 (3+13) очков в 78 играх регулярного чемпионата при полезности «+18» и среднем времени на льду 16:17.

В активе Карсона Соуси 143 силовых приема (4-е место в команде) и 96 блоков (3-е). В 14 играх в плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 2,75 миллиона долларов.

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