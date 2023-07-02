«Сиэтл» и Думулин подписали контракт на 2 года со средней зарплатой 3,15 млн долларов

Теги переходы Питтсбург НХЛ Брайан Думулин Сиэтл Хоккей

Брайан Думулин подписал двухлетний контракт с «Сиэтлом».

Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 3,15 миллиона долларов.

Ранее в НХЛ Думулин выступал только за «Питтсбург» (с сезона-2013/14), с которым выиграл 2 Кубка Стэнли (2016, 2017 годы).

В минувшем сезоне американец набрал 25 (1+24) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при среднем времени на льду 20:38. В его активе 142 блока (1-е место в команде) и 123 силовых приема (7-е).

Всего в НХЛ Думулин провел 546 матчей и набрал 139 (19+120) очков при полезности «+93». В Кубке Стэнли – 81 игра и 25 (4+21) баллов. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,1 млн долларов.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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