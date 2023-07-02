Ямамото перешел в «Сиэтл», подписав однолетний контракт с зарплатой 1,5 млн долларов

Теги переходы Эдмонтон НХЛ Сиэтл Кайлер Ямамото Хоккей

«Сиэтл» подписал Кайлера Ямамото.

Зарплата 24-летнего нападающего по однолетнему контракту составит 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне американец набрал 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Эдмонтон». В 12 играх плей-офф добавил еще 4 (1+3) балла.

Всего в НХЛ Ямамото провел 244 матча и набрал 118 (50+68) очков. В Кубке Стэнли – 34 игры и 12 (3+9) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,1 миллиона долларов.

Последний год соглашения был выкуплен «Детройтом», куда «Ойлерс» обменяли игрока перед открытием рынка.

По условиям выкупа, игрок получит по 533,3 тысячи долларов в течение двух сезонов.

4 комментария

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Сергей Орлов
Ответ dudkinrs82
Больше полочка за игру за полторашку норм
Какая ещё полочка?)
+1
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+1
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dudkinrs82
Больше полочка за игру за полторашку норм
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Wekil
Вместо Спронга. Это шанс для Кайлера зацепится за длинный контракт. Но если в Сиэттле совсем не заиграет, больше одностороннее соглашение скорее всего не получит, максимум - минималку.
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Александр Митраков
Ответ dudkinrs82
Больше полочка за игру за полторашку норм
В Сиэтле не будет такой результативности, в Ойлерс часто с Маком или Драйзом гонял
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