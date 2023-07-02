Ямамото перешел в «Сиэтл», подписав однолетний контракт с зарплатой 1,5 млн долларов

«Сиэтл» подписал Кайлера Ямамото.

Зарплата 24-летнего нападающего по однолетнему контракту составит 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне американец набрал 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за « ». В 12 играх плей-офф добавил еще 4 (1+3) балла.

Всего в НХЛ Ямамото провел 244 матча и набрал 118 (50+68) очков. В Кубке Стэнли – 34 игры и 12 (3+9) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,1 миллиона долларов.

Последний год соглашения был выкуплен «Детройтом», куда «Ойлерс» обменяли игрока перед открытием рынка.

По условиям выкупа, игрок получит по 533,3 тысячи долларов в течение двух сезонов.