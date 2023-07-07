Гафуров об обмене Федотовых: «Торпедо» не видит усилений в игроках СКА или достойных кандидатов по соотношению цена-качество. Не готовы платить 65-75 млн»

Теги СКА Торпедо КХЛ Чемпионат.com Илья Федотов Максим Федотов Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» объяснил обмен братьев Федотовых в СКА.

В частности, нижегородский клуб получил денежную компенсацию в размере 110 миллионов рублей за Максима Федотова и Илью Федотова.

– Неужели у СКА никого не могли взять игроков?

– Ребят, я вас поздравляю, сегодня 7 июля, и «Торпедо» находится в ситуации, когда может собирать по 200 миллионов с их игроков.

К деньгам пришли следующим образом: эта сделка напрашивалась.

Да, если бы в свое время по кому-нибудь в СКА можно было работать, то сейчас мы не видим там усилений или достойных кандидатов по соотношению цена-качество.

Мы не готовы платить игроку по 65-75 миллионов рублей. Сейчас любой другой бы шаг внес проблемы.

Эти деньги помогают нам чувствовать себя лучше и использовать на трансферы, если мы увидим достойных игроков, – сказал Максим Гафуров в рамках прямого эфира в телеграм-канала «Торпедо».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Слушал его прессуху. Главный лейтмотив. Братья постоянно просили обмен или повышение зп, что в те моменты было странно. Два года назад за них предлагали 20 лямов, сейчас 110. При этом по мимо уже известных игроков, получили 16 летнего Свищева, одного из лучших своего года рождения, сейчас уже тренируется с Чайкой. Тренеры в восторге. Ну при таких раскладах, считаю обмен вполне себе, имхо конечно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Ответ Виктор Пьянков
Я так понимаю как хоккеисты они скоро закончатся, хотелось бы конечно ошибаться
Не факт, ребята талантливые. Главное, чтобы их грамотно довели до своего пика. Желаю им только успеха
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DimaNN
Конечно для нашей команды такие деньги имеют очень серьёзное значение. Тут с Максимом нельзя не согласиться. Хотя, М. Федотов, в любом случае, потеря для Торпедо и найти ему замену очень не легко будет. Другой вопрос, что игроки прогрессируют, растут и аппетиты, а если у клуба нет возможности их удовлетворить - надо отпускать их, искать взаимовыгодные решения. Хотя, очень жаль, конечно. Я считаю, если бы Макс сейчас выбрал не деньги, а возможность как можно больше играть, получать важную практику и опыт, то через сезон-два мы его не в СКА, а в НХЛ бы провожали. Но, время покажет и всё расставит по своим местам. Успехов братьям. Ну а нашим менеджерам правильно теперь вложить эти средства необходимо, растить новых Федотовых...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саймон Гордый
Сергея Скворцова бы доведи до основы, но наверняка Ротенберг украдет и его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Если братья не хотели играть в нашем клубе, очень правильное решение… В начале сезона ни Макс ни Илья не давали шанса на такой быстрый прогресс… Илью по спортивному принципу отправили в Нижнекамск набираться мудрости, а Максу давали играть в разных сочетаниях по 20 минут за матч… Такого айстайма в Питере у него не будет, там считают что купили умелого игрока , но и глубина состава там ого го… Время покажет… По слухам и моральное состояние в команде не будет нарушено… Раньше это называлось звездной болезнью… В любом случае это решение менеджмента и главного тренера… Верим в команду!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Пьянков
Ответ Dundee
Слушал его прессуху. Главный лейтмотив. Братья постоянно просили обмен или повышение зп, что в те моменты было странно. Два года назад за них предлагали 20 лямов, сейчас 110. При этом по мимо уже известных игроков, получили 16 летнего Свищева, одного из лучших своего года рождения, сейчас уже тренируется с Чайкой. Тренеры в восторге. Ну при таких раскладах, считаю обмен вполне себе, имхо конечно
Я так понимаю как хоккеисты они скоро закончатся, хотелось бы конечно ошибаться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий