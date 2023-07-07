Гафуров об обмене Федотовых: «Торпедо» не видит усилений в игроках СКА или достойных кандидатов по соотношению цена-качество. Не готовы платить 65-75 млн»

Генеральный менеджер «Торпедо» объяснил обмен братьев Федотовых в СКА.

В частности, нижегородский клуб получил денежную компенсацию в размере 110 миллионов рублей за Максима Федотова и Илью Федотова.

– Неужели у СКА никого не могли взять игроков?

– Ребят, я вас поздравляю, сегодня 7 июля, и «Торпедо» находится в ситуации, когда может собирать по 200 миллионов с их игроков.

К деньгам пришли следующим образом: эта сделка напрашивалась.

Да, если бы в свое время по кому-нибудь в СКА можно было работать, то сейчас мы не видим там усилений или достойных кандидатов по соотношению цена-качество.

Мы не готовы платить игроку по 65-75 миллионов рублей. Сейчас любой другой бы шаг внес проблемы.

Эти деньги помогают нам чувствовать себя лучше и использовать на трансферы, если мы увидим достойных игроков, – сказал Максим Гафуров в рамках прямого эфира в телеграм-канала «Торпедо».