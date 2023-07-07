Леонид Вайсфельд: «Я не фанат Маттссона – это средний вратарь, мастерство не потрясает воображение. Не сказал бы, что уровень Юхана выше Николаева»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Юхан Маттссон Дмитрий Николаев Хоккей

Леонид Вайсфельд назвал Юхана Маттссона средним вратарем.

Голкипер перешел в СКА из «Автомобилиста».

«Думаю, логика в том, что это очень опытный вратарь. Наверное, в Питере посчитали свою бригаду голкиперов талантливой, но молодой.

По уровню мастерства Маттссон не потрясает воображение. Где взять более квалифицированных игроков?

Я не вижу, чтобы такие были на рынке. Безусловно, можно усиливаться более квалифицированными игроками. Но ключевое слово здесь – можно. А где их взять?

Я вообще не большой фанат Юхана Маттссона. По мне, это средний вратарь. Видимо, такой рынок. СКА посчитали, что это хороший выбор для них.

Усиление ли это вратарской линии команды? Это усиление глубины. Я бы не сказал, что по уровню мастерства Маттссон выше того же Дмитрий Николаева», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

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3 комментария

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DimaNN
Николаев, кстати, сам нельзя сказать что прямо топовый вратарь по меркам КХЛ. Да, безусловно, ещё молодой, перспективный, но нужно ещё очень много работать над собой.
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Забор Высоков
Когда играл за ДР, а там на вратаря была запредельная нагрузка, сразу дал результат.
Очень качественный воротчик... но не Бродер, конечно.
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