Леонид Вайсфельд: «Я не фанат Маттссона – это средний вратарь, мастерство не потрясает воображение. Не сказал бы, что уровень Юхана выше Николаева»

Леонид Вайсфельд назвал Юхана Маттссона средним вратарем.

Голкипер перешел в СКА из «Автомобилиста».

«Думаю, логика в том, что это очень опытный вратарь. Наверное, в Питере посчитали свою бригаду голкиперов талантливой, но молодой.

По уровню мастерства Маттссон не потрясает воображение. Где взять более квалифицированных игроков?

Я не вижу, чтобы такие были на рынке. Безусловно, можно усиливаться более квалифицированными игроками. Но ключевое слово здесь – можно. А где их взять?

Я вообще не большой фанат . По мне, это средний вратарь. Видимо, такой рынок. посчитали, что это хороший выбор для них.

Усиление ли это вратарской линии команды? Это усиление глубины. Я бы не сказал, что по уровню мастерства Маттссон выше того же », – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.