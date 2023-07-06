«Маттссон не слабее Рейдеборна, СКА есть на кого положиться в важных матчах». Титов о вратаре

Герман Титов оценил переход голкипера Юхана Маттссона в СКА.

«Очередной удачный трансфер питерцев. В прошлом сезоне именно вратарская проблема не позволила СКА выйти в финал Кубка Гагарина — сказалось отсутствие опытного первого номера. Петербуржцы в серии с солиднее действовали по всей площадке, но неуверенная игра вратарей свела усилия полевых игроков на нет.

Москвичей же подтащил опытный . , на мой взгляд, ничем не слабее Адама — и такой вратарь может стать надежным фундаментом для чемпионских амбиций СКА.

Маттссон точно впишется в состав армейцев и добавит команде еще больше стабильности. Вратарь, как говорится, половина команды, и армейцам теперь точно есть на кого положиться в важных матчах», — сказал экс-тренер клубов .