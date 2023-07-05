Исполнительным директором ФК «Спартак» станет гендиректор хоккейного «Авангарда» Белых

Исполнительным директором футбольного «Спартака» станет Сергей Белых.

По данным Sport24, он с 1 августа официально вступит в должность

С августа 2019 года Белых занимал пост генерального директора омской хоккейной команды «Авангард». У него также есть опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

Гендиректором «Спартака» 20 июня стал Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков.