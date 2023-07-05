Исполнительным директором ФК «Спартак» станет гендиректор хоккейного «Авангарда» Белых

Теги Спартак Авангард премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

Исполнительным директором футбольного «Спартака» станет Сергей Белых.

По данным Sport24, он с 1 августа официально вступит в должность

С августа 2019 года Белых занимал пост генерального директора омской хоккейной команды «Авангард». У него также есть опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

Гендиректором «Спартака» 20 июня стал Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ну если все будет как там, то я рад
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Сейчас как исполнит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelD
Ответ T622222
Ну если все будет как там, то я рад
А как там?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий