Футбольный «Спартак» может нанять гендиректора хоккейного «Авангарда»

Гендиректор хоккейного «Авангарда» Сергей Белых может перейти в футбольный «Спартак».

Как сообщает Sport24, он является основным кандидатом на пост исполнительного директора московского футбольного клуба.

Ранее в команде сменился генеральный директор – вместо Евгения Мележикова им стал Олег Малышев.

Сообщалось, что в связи с этим новый руководитель ищет себе исполнительного директора, имеющего опыт работы в спортивном клубе.

42-летний Белых имеет опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром Нефть». Он занимает должность гендиректора «Авангарда» с 2019 года.