Футбольный «Спартак» может нанять гендиректора хоккейного «Авангарда»

Теги Спартак Авангард возможные переходы премьер-лига Россия возможные трансферы КХЛ Олег Малышев Хоккей

Гендиректор хоккейного «Авангарда» Сергей Белых может перейти в футбольный «Спартак».

Как сообщает Sport24, он является основным кандидатом на пост исполнительного директора московского футбольного клуба.

Ранее в команде сменился генеральный директор – вместо Евгения Мележикова им стал Олег Малышев.

Сообщалось, что в связи с этим новый руководитель ищет себе исполнительного директора, имеющего опыт работы в спортивном клубе.

42-летний Белых имеет опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром Нефть». Он занимает должность гендиректора «Авангарда» с 2019 года.

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8 комментариев

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Антимосковский
авангард белых звучит как название ультраправой организации
+9
0
+9
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Кулёс
...Авангарда Белых, какие еще там есть?
Черных, Серых, Синих?
+1
-1
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юра георгиевский
Что-то наш спартачок не в ту сторону понесло. Штормит.
0
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Алехин
вы эту новость будете 2 раза в неделю теперь постить? на будни и на выходные?
0
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Никита Самарин
А какие у него успехи с Авангардом были?
0
0
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Сергей Круглов
Ответ Кулёс
...Авангарда Белых, какие еще там есть? Черных, Серых, Синих?
Доцент
0
0
0
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