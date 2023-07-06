«Детройт» расторгнет контракт с шестым номером драфта-2018 Задиной

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Филип Задина Хоккей

Филип Задина покинет «Детройт».

«Ред Уингс» и нападающий расторгнут контракт по обоюдному соглашению сторон.

23-летний Филип Задина ранее был помещен на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал хоккеиста.

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман говорил, что хоккеист запросил обмен несколько недель назад.

Контракт Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

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2 комментария

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RED_WINGS
мда
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Замаев Рамиль
Задиной-говядиной
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