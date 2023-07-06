«Детройт» расторгнет контракт с шестым номером драфта-2018 Задиной

Филип Задина покинет «Детройт».

«Ред Уингс» и нападающий расторгнут контракт по обоюдному соглашению сторон.

23-летний ранее был помещен на драфт отказов, но ни один из клубов НХЛ не забрал хоккеиста.

Генеральный менеджер « » Стив Айзерман говорил, что хоккеист запросил обмен несколько недель назад.

Контракт Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.