Форварда «Детройта» Задину не забрали с драфта отказов

Теги Детройт НХЛ Филип Задина Хоккей

Филип Задина остался в «Детройте» после драфта отказов.

Ни один из клубов НХЛ не забрал чешского нападающего из списка отказов.

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман ранее заявил, что хоккеист запросил обмен несколько недель назад.

Действующий контракт Филипа Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

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10 комментариев

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Аморалинни
Ответ melwood- lfc
теперь можно открывать предыдущий пост с Задиной и орать с тех с заплюсованных коментов) как так...он же молодой и любой команде пригодится)
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гилберт
Это полная задина.
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Дмитрий Дашковский
Никто не забрал с драфта отказов это позорище такое при чем за копейки даже 😆😆😆
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melwood- lfc
теперь можно открывать предыдущий пост с Задиной и орать с тех с заплюсованных коментов)
как так...он же молодой и любой команде пригодится)
+13
-9
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Энтони Ларкин 39-71-72
Отлично! Глубина состава не помешает. Сезон длинный. Задина после травмы и не обмена злее будет) Детройт будет в плове.Команда по подписаниям, точно ярче прошлого лета выглядит. + Тренер 2 сезон в лиге. Наработки какие-то будут. Соперников точно больше изучит. Всё по плану. П.С. Вот теперь интересно, прихватит Айзерман ещё свободного агента какого-нибудь или нет. Не спроста Задину сейчас спис...ывал. Говорю как хоть и любительский, но тренер. 10 лет опыта. До 50 человек в команде было. 24 года Задине почти зимой аж. Всё пока отлично!
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Михаил Дьяконов
После окончания контракта - вэлком ту КХЛ
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Red.Wings
это хорошая новость для Детройта. Айзерман сам сказал что списывать со счетов Филипа идиотизм. тут скорее была речь об услуге самому игроку у которого пока не идет и возможно смена команды, обстановки помогли бы.
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За наш футбол!
Вот задины какие!
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melwood- lfc
Ответ Аморалинни
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пардон, имел ввиду первую новость про драфт отказов
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