Форварда «Детройта» Задину не забрали с драфта отказов

Филип Задина остался в «Детройте» после драфта отказов.

Ни один из клубов НХЛ не забрал чешского нападающего из списка отказов.

Генеральный менеджер « » Стив Айзерман ранее заявил, что хоккеист запросил обмен несколько недель назад.

Действующий контракт с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.

«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.