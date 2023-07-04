Форварда «Детройта» Задину не забрали с драфта отказов
Филип Задина остался в «Детройте» после драфта отказов.
Ни один из клубов НХЛ не забрал чешского нападающего из списка отказов.
Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман ранее заявил, что хоккеист запросил обмен несколько недель назад.
Действующий контракт Филипа Задины с кэпхитом 1,82 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
В общей сложности Задина записал на свой счет 68 (28+40) баллов в 190 играх в лиге.
«Детройт» выбрал хоккеиста под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.
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как так...он же молодой и любой команде пригодится)