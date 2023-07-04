Айзерман о Задине: «Все еще считаю, что в этом игроке что-то есть. Смотрю на пример Толванена. Филип может стать ценным хоккеистом в НХЛ»
Стив Айзерман высказался о Филипе Задине.
«Детройт» поместил нападающего на драфт отказов. Хоккеиста выбрали под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.
«Я ни в коем случае не списываю Филипа Задину со счетов. Думаю, он делает важные шаги вперед. Это испытание для него. У него было несколько травм.
Считаю, что он может стать ценным игроком в НХЛ. В прошлом сезоне он не так много играл из-за травмы. Ничего с этим не поделаешь. Бывает.
Я смотрю на пример Эели Толванена в прошлом сезоне. У парня был непростой период в «Нэшвилле», затем он перешел в «Сиэтл» и заиграл.
Может ли с Филипом произойти такое же, если он перейдет в другой клуб? Может быть. Хотя я бы хотел, чтобы это произошло в «Детройте».
Все еще считаю, что в этом игроке что-то есть.
Рад ли я выставить его на драфт отказов? Нет. Год назад я подписал с ним трехлетний контракт, потому что верил, что он будет развиваться», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.
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