Айзерман о Задине: «Все еще считаю, что в этом игроке что-то есть. Смотрю на пример Толванена. Филип может стать ценным хоккеистом в НХЛ»

Стив Айзерман высказался о Филипе Задине.

« » поместил нападающего на драфт отказов. Хоккеиста выбрали под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

«Я ни в коем случае не списываю со счетов. Думаю, он делает важные шаги вперед. Это испытание для него. У него было несколько травм.

Считаю, что он может стать ценным игроком в НХЛ. В прошлом сезоне он не так много играл из-за травмы. Ничего с этим не поделаешь. Бывает.

Я смотрю на пример в прошлом сезоне. У парня был непростой период в «Нэшвилле», затем он перешел в «Сиэтл» и заиграл.

Может ли с Филипом произойти такое же, если он перейдет в другой клуб? Может быть. Хотя я бы хотел, чтобы это произошло в «Детройте».

Все еще считаю, что в этом игроке что-то есть.

Рад ли я выставить его на драфт отказов? Нет. Год назад я подписал с ним трехлетний контракт, потому что верил, что он будет развиваться», – сказал генеральный менеджер «Детройта» .