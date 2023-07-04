Айзерман о Задине: «Все еще считаю, что в этом игроке что-то есть. Смотрю на пример Толванена. Филип может стать ценным хоккеистом в НХЛ»

Теги Детройт НХЛ Стив Айзерман Эели Толванен Филип Задина Хоккей

Стив Айзерман высказался о Филипе Задине.

«Детройт» поместил нападающего на драфт отказов. Хоккеиста выбрали под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

«Я ни в коем случае не списываю Филипа Задину со счетов. Думаю, он делает важные шаги вперед. Это испытание для него. У него было несколько травм.

Считаю, что он может стать ценным игроком в НХЛ. В прошлом сезоне он не так много играл из-за травмы. Ничего с этим не поделаешь. Бывает.

Я смотрю на пример Эели Толванена в прошлом сезоне. У парня был непростой период в «Нэшвилле», затем он перешел в «Сиэтл» и заиграл.

Может ли с Филипом произойти такое же, если он перейдет в другой клуб? Может быть. Хотя я бы хотел, чтобы это произошло в «Детройте».

Все еще считаю, что в этом игроке что-то есть.

Рад ли я выставить его на драфт отказов? Нет. Год назад я подписал с ним трехлетний контракт, потому что верил, что он будет развиваться», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Странное сравнение. Толванен до своего попадания в НХЛ не обещал грузить всем голы. Задина больше похож на каких-нибудь Хо-Сэнга и Щербака.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael 1994
Этот Филипп просто любит много говорить прессе, а на деле оказался простым травматом и стеклянным
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
если уж ничушка после позора в далласе заиграл, то задина тем более топ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий