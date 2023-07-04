«Калгари», «Сент-Луис», «Вегас» и «Миннесота» за 3 дня работы рынка не подписали игроков с кэпхитом 1+ млн долларов

4 команды НХЛ обошлись без крупных подписаний за 3 дня работы рынка.

« », « », « » и « » не подписали ни одного игрока с кэпхитом 1+ млн долларов.

В первые 3 дня работы рынка свободных агентов «Флэймс» заключили 1 односторонний контракт (с защитником Джорданом Остерли, 1 год, 925 тысяч долларов) и 4 двусторонних. По данным CapFriendly, у клуба остается 1,475 млн под потолком зарплат.

«Блюз» – 1 односторонний контракт (с защитником Маккензи Макикерном, 2 года, 775 тысяч долларов) и 3 двусторонних. У клуба остается 2,36 млн долларов под потолком зарплат.

«Голден Найтс» – 4 двусторонних контракта. Клуб превышает потолок зарплат на 2,2 млн.

«Уайлд» – 2 двусторонних контракта. У клуба остается около 7,5 млн под потолком.

Отметим, что дополнительно к таким командам также можно отнести «Эдмонтон» и « ».

При этом оба клуба подписали игроков, которые могут получить более 1 млн долларов за сезон с учетом бонусов за достижения (форварды Коннор Браун и Блэйк Уилер соответственно).