«Калгари», «Сент-Луис», «Вегас» и «Миннесота» за 3 дня работы рынка не подписали игроков с кэпхитом 1+ млн долларов

Теги Рейнджерс Сент-Луис Миннесота Калгари Эдмонтон Билл Герин Даг Армстронг Крэйг Конрой НХЛ Вегас Келли МакКриммон деньги потолок зарплат Хоккей

4 команды НХЛ обошлись без крупных подписаний за 3 дня работы рынка.

«Калгари», «Сент-Луис», «Вегас» и «Миннесота» не подписали ни одного игрока с кэпхитом 1+ млн долларов.

В первые 3 дня работы рынка свободных агентов «Флэймс» заключили 1 односторонний контракт (с защитником Джорданом Остерли, 1 год, 925 тысяч долларов) и 4 двусторонних. По данным CapFriendly, у клуба остается 1,475 млн под потолком зарплат. 

«Блюз» – 1 односторонний контракт (с защитником Маккензи Макикерном, 2 года, 775 тысяч долларов) и 3 двусторонних. У клуба остается 2,36 млн долларов под потолком зарплат. 

«Голден Найтс» – 4 двусторонних контракта. Клуб превышает потолок зарплат на 2,2 млн.

«Уайлд» – 2 двусторонних контракта. У клуба остается около 7,5 млн под потолком. 

Отметим, что дополнительно к таким командам также можно отнести «Эдмонтон» и «Рейнджерс».

При этом оба клуба подписали игроков, которые могут получить более 1 млн долларов за сезон с учетом бонусов за достижения (форварды Коннор Браун и Блэйк Уилер соответственно). 

6 комментариев

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АРХАТ
У Калгари форварда не хватает для полного комплекта - Тэйвза бы идеально за 1,5 подписать.
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nupor
Э - Экономия
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цэсемьэр
Рейнджеры зато по низам знатно поработали😎
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VintDV
Отдыхают люди.Лето всё же:)))
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Конифеев
Каким защитником Макикерном?
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Эдуард Элверс
Рейнджерс непонятно как уговаривает добротных хоккеистов пусть и возрастных на однолетние контракты за копейки.
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