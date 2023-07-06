Любушкин об отказе НХЛ от радужных джерси: «Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть»

Илья Любушкин прокомментировал отказ НХЛ от акций с радужными джерси.

– В июне главный комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о запрете клубам надевать радужное джерси на тренировках. Как человек, пропустивший в марте разминку перед одним из матчей из-за отказа от участия в этой акции в поддержку ЛГБТ, чувствуете свой вклад в решение лиги?

– Честно говоря, никаких эмоций от этого решения не испытал. Я только считаю правильным такую политику НХЛ в отношении публичных действий клубов и игроков. Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет.

Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть, – сказал защитник « ».