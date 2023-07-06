Любушкин о 68 играх в сезоне КХЛ: «Календарь немного сложнее, чем в НХЛ. В США и Канаде перелеты не такие длинные, как в России»

Теги Баффало НХЛ КХЛ Илья Любушкин календарь Хоккей

Илья Любушкин сравнил календари регулярных чемпионатов КХЛ и НХЛ.

— На ваш взгляд, КХЛ правильно с прошлого сезона увеличила число матчей в регулярном чемпионате до 68, приблизившись к НХЛ по плотности календаря?

— Думаю, в КХЛ с этим плотным календарем будет немного сложнее. Притом что в НХЛ вообще по 82 матча за регулярку мы играем. Но в США и Канаде все-таки перелеты не такие длинные, как в России. Ребята больше летают, устают и дольше восстанавливаются.

Плюс в НХЛ более отработанная система, когда после игры мы собрались, заехали сразу в аэропорт и через час вылетели. А в КХЛ выезжаешь с матча, прибываешь в аэропорт, там проходишь досмотр, грузишь баулы в багаж. Теряешь на этом два-три часа. А потом еще летишь.

Прилетаешь, когда уже ночь. И это не считая ситуации, когда есть разница во времени с городом, в который летишь. В НХЛ с этим попроще.

— Какой самый длинный там перелет?

— Пять часов, если лететь от Нью-Йорка до Ванкувера или Сиэтла, – сказал защитник «Баффало».

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4 комментария

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Hitgoe Himgob
топ 10 НХЛ по перелётам в сезоне 22/23 (округлял)
Эдмонтон 100к км
Ванкувер 93к
Вегас 92к
Флорида 92к
Сан Хосе 89к
Сиэтл 87к
Анахайм 87к
Калгари 86к
Миннесота 86к
Каролина 85к

Думаю гонит Любушкин и такие цифры может быть будут только у Адмирала и Амура.
+2
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Maxim Shumov
Ну так в НХЛ и на 14 матчей больше, соответсвенно - больше и перелетов))
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цэсемьэр
в Ярославле можно преспокойно приезжать за час до вылета, Любе ли не знать
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Vladimir Vladimirovich
Руководство КХЛ думает, что команды мало летают и хотят чтобы были команды ОАЭ,Узбекистане, Германии, Швеции и Великобритания.
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