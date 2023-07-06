Любушкин о 68 играх в сезоне КХЛ: «Календарь немного сложнее, чем в НХЛ. В США и Канаде перелеты не такие длинные, как в России»

Илья Любушкин сравнил календари регулярных чемпионатов КХЛ и НХЛ.

— На ваш взгляд, правильно с прошлого сезона увеличила число матчей в регулярном чемпионате до 68, приблизившись к НХЛ по плотности календаря?

— Думаю, в КХЛ с этим плотным календарем будет немного сложнее. Притом что в НХЛ вообще по 82 матча за регулярку мы играем. Но в США и Канаде все-таки перелеты не такие длинные, как в России. Ребята больше летают, устают и дольше восстанавливаются.

Плюс в НХЛ более отработанная система, когда после игры мы собрались, заехали сразу в аэропорт и через час вылетели. А в КХЛ выезжаешь с матча, прибываешь в аэропорт, там проходишь досмотр, грузишь баулы в багаж. Теряешь на этом два-три часа. А потом еще летишь.

Прилетаешь, когда уже ночь. И это не считая ситуации, когда есть разница во времени с городом, в который летишь. В НХЛ с этим попроще.

— Какой самый длинный там перелет?

— Пять часов, если лететь от Нью-Йорка до Ванкувера или Сиэтла, – сказал защитник « ».