Быков об отказе НХЛ от радужных джерси: «Вызывает уважение, что россияне имели позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ. Не каждый может открыто выступить против»

Теги Вячеслав Быков НХЛ игровая форма ЛГБТ Хоккей

Вячеслав Быков высказался об отказе НХЛ от радужных джерси на разминках.

Ранее стало известно, что игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне. 

«На мой взгляд, все понимают, что реклама ЛГБТ-движения не нуждается в какой-либо поддержке! У них достаточно своих ресурсов, чтобы заявлять о себе.

Вызывает большое уважение, что россияне имели свою позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ в прошлом сезоне. Не каждый может открыто выступить против», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.

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4 комментария

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Дмитрий
Швейцария первая страна с родителями 1/2, однополые браки разрешены, смена пола без хирургии разрешена. Быков, житель и гражданин Швейцарии, рад протестам против ЛГБТ в США))) 🤡
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PHOENIX81
Как сказал Никита Задоров - Один раз-не ... !
+1
0
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