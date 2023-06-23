Быков об отказе НХЛ от радужных джерси: «Вызывает уважение, что россияне имели позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ. Не каждый может открыто выступить против»

Вячеслав Быков высказался об отказе НХЛ от радужных джерси на разминках.

Ранее стало известно, что игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне.

«На мой взгляд, все понимают, что реклама ЛГБТ-движения не нуждается в какой-либо поддержке! У них достаточно своих ресурсов, чтобы заявлять о себе.

Вызывает большое уважение, что россияне имели свою позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ в прошлом сезоне. Не каждый может открыто выступить против», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.