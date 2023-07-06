Любушкин о Кисакове в лагере развития «Баффало»: «Верю, что у него все будет хорошо. Главное – работать над всеми компонентами игры»

Илья Любушкин оценил перспективы Александра Кисакова в «Баффало».

— Этим летом в лагере «Баффало» тренируются сразу четыре российских хоккеиста — , Новиков, Неучев и Сарданян. Они обращались к вам за советами, как себя вести в новой обстановке?

— Я из них знаком только с Кисаковым — с ним мы постоянно на связи. Думаю, все в его руках, как и у других ребят. Главное – работать над всеми компонентами игры, чтобы они улучшались. Тогда и в лагере развития будут ими довольны.

Могу сказать за Кисакова, что он все это понимает и активно работает, поэтому верю, что у него все будет хорошо, – сказал защитник « ».