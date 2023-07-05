Дмитрий Орлов: «Не заманиваю Тарасенко в «Каролину», хотя был бы рад его видеть. Он перейдет в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли»

Дмитрий Орлов заявил, что был бы рад видеть Владимира Тарасенко в «Каролине».

«Я не заманиваю Владимира Тарасенко в «Каролину», хотя был бы рад его видеть. Да, он пока свободный агент. Да, мы друзья. Но у него семья, трое детей. Он должен все рассчитать, как будет лучше для семьи.

Он примет взвешенное решение и перейдет в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли, – сказал защитник «Каролины».

31‑летний Тарасенко, который провел вторую часть прошлого сезона в «Рейнджерс», находится в статусе неограниченно свободного агента.