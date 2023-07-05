Дмитрий Орлов: «Не заманиваю Тарасенко в «Каролину», хотя был бы рад его видеть. Он перейдет в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли»

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Орлов Владимир Тарасенко Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Орлов заявил, что был бы рад видеть Владимира Тарасенко в «Каролине».

«Я не заманиваю Владимира Тарасенко в «Каролину», хотя был бы рад его видеть. Да, он пока свободный агент. Да, мы друзья. Но у него семья, трое детей. Он должен все рассчитать, как будет лучше для семьи.

Он примет взвешенное решение и перейдет в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли, – сказал защитник «Каролины».

31‑летний Тарасенко, который провел вторую часть прошлого сезона в «Рейнджерс», находится в статусе неограниченно свободного агента.

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3 комментария

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хОКкейный батя
все рассчитать должен,когда у тебя ЗП 40 в месяц и семья, и это даже не зелёными. а Володе надо определиться он идёт за кэшэм или чашкой, если первое то это к Роману,но последний может обидеться (спросить у Ковальчука), если за вторым,то это в роли.
хотя у Володи есть уже чашка,о чем это я?
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Vladco
Ответ хОКкейный батя
все рассчитать должен,когда у тебя ЗП 40 в месяц и семья, и это даже не зелёными. а Володе надо определиться он идёт за кэшэм или чашкой, если первое то это к Роману,но последний может обидеться (спросить у Ковальчука), если за вторым,то это в роли. хотя у Володи есть уже чашка,о чем это я?
Действительно-о чём это ты??! При чём здесь 40 тысяч? Попробуй посчитать жизнь в штатх в долларах.Точно говорю-офигеешь. Сколько бы человек не зарабатывал-налоги (государственные, штатные, городские) ,цены на недвижимость, страховки медицинские, автомобильные, на дом, на землю и прочие "мелочи". Есть определённый уровень жизни которого он достиг.Или,по твоему, он должен переселиться в трущёбы? А жизнь , в особенно дорогих городах (районах) даже Володе не по карману.Лучше заняться самообразованием, прежде чем утрировать и ехидничать.
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хОКкейный батя
Ответ Vladco
Действительно-о чём это ты??! При чём здесь 40 тысяч? Попробуй посчитать жизнь в штатх в долларах.Точно говорю-офигеешь. Сколько бы человек не зарабатывал-налоги (государственные, штатные, городские) ,цены на недвижимость, страховки медицинские, автомобильные, на дом, на землю и прочие "мелочи". Есть определённый уровень жизни которого он достиг.Или,по твоему, он должен переселиться в трущёбы? А жизнь , в особенно дорогих городах (районах) даже Володе не по карману.Лучше заняться самообразованием, прежде чем утрировать и ехидничать.
про трущебы не я написал если что,это к вопросу о грамотности и выстраивании логических цепочек
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