Загидулин о том, закрыл ли для себя тему НХЛ: «Призакрыл. Если кто-то не хочет играть за «Калгари» из-за климата или других проблем, я не успел их познать»

Артем Загидулин ответил на вопрос о возможности возвращения в НХЛ.

– Сейчас из «Калгари», куда вы пробовали пробиться, массово уходят хоккеисты. Считается, что там мало кто хочет играть. Вы успели понять, почему?

– Я там пробыл всего четыре месяца.

В основном играл за «Стоктон», который базировался в Калифорнии. Так что если кто-то не хочет играть за команду из-за климата или других городских проблем, то я их познать не успел.

– На какой российский город похож Калгари? Что-то из Сибири?

– Пожалуй, да. Бывает, что снега выпадет столько, что парализует весь город. Мы как-то сидели с командой две недели на карантине.

Так Калгари замело, что даже доставка еды не работала. Так и сидели весь день голодные, пока под вечер город не почистили.

– Тему НХЛ для себя закрыли?

– Скажем так: призакрыл. А там жизнь покажет, – сказал вратарь « » .