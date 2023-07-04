Загидулин о том, закрыл ли для себя тему НХЛ: «Призакрыл. Если кто-то не хочет играть за «Калгари» из-за климата или других проблем, я не успел их познать»

Теги Металлург Мг Калгари НХЛ КХЛ Артем Загидулин Хоккей

Артем Загидулин ответил на вопрос о возможности возвращения в НХЛ.

– Сейчас из «Калгари», куда вы пробовали пробиться, массово уходят хоккеисты. Считается, что там мало кто хочет играть. Вы успели понять, почему?

– Я там пробыл всего четыре месяца.

В основном играл за «Стоктон», который базировался в Калифорнии. Так что если кто-то не хочет играть за команду из-за климата или других городских проблем, то я их познать не успел.

– На какой российский город похож Калгари? Что-то из Сибири?

– Пожалуй, да. Бывает, что снега выпадет столько, что парализует весь город. Мы как-то сидели с командой две недели на карантине.

Так Калгари замело, что даже доставка еды не работала. Так и сидели весь день голодные, пока под вечер город не почистили.

– Тему НХЛ для себя закрыли?

– Скажем так: призакрыл. А там жизнь покажет, – сказал вратарь «Металлурга» Артем Загидулин.

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