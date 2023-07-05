Гомоляко об уходе Майе из «Металлурга»: «Его приоритетом была НХЛ. Он пошел на исполнение мечты, в том числе и на финансовые уступки»

Теги Металлург Мг Монреаль Сергей Гомоляко КХЛ Филипп Майе Хоккей

Сергей Гомоляко высказался об уходе форварда Филиппа Майе из «Металлурга».

30-летний канадец подписал двусторонний контракт с «Монреалем». 

«Филипп Майе принял решение о продолжении карьеры в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем». В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ.

Так и получилось, Филипп пошел на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки. Мы благодарны ему за два отличных сезона в «Металлурге» и желаем удачи.

Фил был настоящим лидером на поле и в раздевалке. Однако мы не прощаемся – двери «Металлурга» для него всегда открыты, при определённом стечении обстоятельств мы готовы к возвращению Фила», – сказал спортивный директор «Металлурга». 

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2 комментария

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Болельщик МГ
Это при каком стечении обстоятельств? Это когда Магнитка будет на дне, а Майе не будет попадать в состав, то Вы его вернёте? Схема уже заезженная, всю жизнь так…! Будто нельзя поискать других игроков.
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progexpNN
Вот только в NHL Майе играть не будет. Его роль - "дядька" для молодежи в фарм клубе.
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