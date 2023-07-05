Гомоляко об уходе Майе из «Металлурга»: «Его приоритетом была НХЛ. Он пошел на исполнение мечты, в том числе и на финансовые уступки»
Сергей Гомоляко высказался об уходе форварда Филиппа Майе из «Металлурга».
30-летний канадец подписал двусторонний контракт с «Монреалем».
«Филипп Майе принял решение о продолжении карьеры в НХЛ и подписал контракт с «Монреалем». В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ.
Так и получилось, Филипп пошел на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки. Мы благодарны ему за два отличных сезона в «Металлурге» и желаем удачи.
Фил был настоящим лидером на поле и в раздевалке. Однако мы не прощаемся – двери «Металлурга» для него всегда открыты, при определённом стечении обстоятельств мы готовы к возвращению Фила», – сказал спортивный директор «Металлурга».
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