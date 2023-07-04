Артем Загидулин: «Готов к роли первого вратаря «Металлурга» лучше, чем в предыдущие разы. Настраиваюсь, что буду единственным опытным голкипером в команде»

Артем Загидулин высказался о готовности стать основным вратарем «Металлурга».

– Многих удивило, что Сергей Гомоляко объявил о том, что команда пойдёт в сезон с трио Загидулин – Набоков – Смолин. А вы были к этому готовы?

– Изначально был разговор о том, что буду я и еще один опытный вратарь. Чтобы мы играли практически поровну: одну игру – он, другую – я.

– Допускаете, что «Металлург» все же подпишет опытного вратаря? Был ли такой разговор с руководством?

– На данный момент я настраиваюсь на то, что буду единственным опытным вратарем в команде и проведу большее количество игр.

– Можете представить, что сыграете 50 или более матчей, как это в свои лучшие годы делал Василий Кошечкин?

– До минувшего сезона я бы сказал, что к этому не готов. Но, выступая за «Лукко», провел 53 матча за регулярный чемпионат. Справлялся неплохо.

Другое дело, что в Финляндии между играми больше времени на отдых и восстановления, чем в . В неделю максимум две-три игры.

В следующем сезоне будет больше. Надо хорошо подготовиться летом.

– Артём Загидулин сейчас и год назад – разные вратари?

– Думаю, да. В «Лукко» у меня был хороший тренер вратарей. Мы много внимания уделяли техническому процессу. Играл много, а от игровой практики приходил опыт.

– Считается, что в одну реку нельзя войти дважды. Вы, если считать краткосрочную командировку в «Куньлунь», возвращаетесь в «Магнитку» уже в четвертый раз. Пытаетесь опровергнуть эту поговорку?

– Я об этом не думал (смеется). Но считаю, что сейчас к роли перового вратаря « » готов больше, чем в предыдущие разы, – сказал вратарь .