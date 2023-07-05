Дамир Шарипзянов: «Будь предложение из НХЛ, то поехал бы. Но уезжать на двусторонний контракт не хотел. У меня уже двое детей, решил не рисковать»

Дамир Шарипзянов рассказал, почему в НХЛ и решил остаться в «Авангарде».

– Ты получил новый трехлетний контракт в «Авангарде». Учитывая, что все уже там выиграл, не было желания попробоваться где-то еще. Пойти на новый заход за океаном?

– Желание было. Но я, грубо говоря, в облаках не летал. Будь такое предложение, то поехал бы. Возможно, это предложение и было бы, но тогда нужно дожидаться июля, когда откроется рынок свободных агентов, а уезжать на двусторонний контракт я не хотел.

Потому что знаю, как они там с этим работают. Очень легко могли бы меня опустить в АХЛ и ничего бы не потеряли. Потому что столько денег вкладывают в драфт-пики, и им лучше натаскать молодого хоккеиста, чем меня. Взвесив все факторы, а у меня уже двое детей, я решил сейчас не рисковать.

– Когда закончится контракт, тебе будет тридцать. Ты закрываешь для себя дверь в НХЛ?

– Я бы хотел попробовать, но надо смотреть, какая ситуация будет в мире. Непонятно, что будет через три года. Пока я рад остаться в Омске, сейчас вот подыскиваю себе квартиру, чтобы не снимать и не платить чужому дядьке. А через три года будем думать – нужен ли я в Омске, нужен ли я за океаном, – сказал капитан «Авангарда».