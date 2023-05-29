Шарипзянов, Никита Комаров, Дмитрий Шевченко и Шиксатдаров получили дипломы Высшей школы тренеров. В 2019-м ее окончил Ротенберг

Теги Авангард СКА Амур фото КХЛ Роман Ротенберг Ильдар Шиксатдаров Дамир Шарипзянов Никита Комаров соцсети Дмитрий Шевченко Хоккей

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил диплом Высшей школы тренеров.

Дипломы также получили нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко, форвард СКА Никита Комаров и Ильдар Шиксатдаров.

«Авангард» поздравил Шарипзянова с получением диплома.

«Поздравляем нашего капитана Дамира Шарипзянова с получением диплома Высшей школы тренеров!

Вручение состоялось 26 мая в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Дамир прошел профессиональную переподготовку по программе Высшей школы тренеров «Профессиональный спорт и система подготовки высококвалифицрованных спортсменов в хоккее», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, в 2019 году Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске окончил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

 

Фото: соцсеть Дамира Шарипзянова

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4 комментария

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Кеша
Там не было при входе портрета Романа Борисовича с надписью «Почетный абитуриент»?
+3
0
+3
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Aleksey Novikov
Эту школу ещё не назвали именем "Великого" Романа Ротенберга?
странно.
+1
0
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Габорик
Осталось 800 матчей посмотреть :)
+1
0
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Vladislove Dobry
А почему Ротенберг в Омске заканчивал ? В Питере нет ВШТ ?
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