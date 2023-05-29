Шарипзянов, Никита Комаров, Дмитрий Шевченко и Шиксатдаров получили дипломы Высшей школы тренеров. В 2019-м ее окончил Ротенберг

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил диплом Высшей школы тренеров.

Дипломы также получили нападающий « » , форвард СКА Никита Комаров и Ильдар Шиксатдаров.

« » поздравил Шарипзянова с получением диплома.

«Поздравляем нашего капитана с получением диплома Высшей школы тренеров!

Вручение состоялось 26 мая в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Дамир прошел профессиональную переподготовку по программе Высшей школы тренеров «Профессиональный спорт и система подготовки высококвалифицрованных спортсменов в хоккее», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, в 2019 году Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске окончил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: соцсеть Дамира Шарипзянова