Шарипзянов, Никита Комаров, Дмитрий Шевченко и Шиксатдаров получили дипломы Высшей школы тренеров. В 2019-м ее окончил Ротенберг
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил диплом Высшей школы тренеров.
Дипломы также получили нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко, форвард СКА Никита Комаров и Ильдар Шиксатдаров.
«Авангард» поздравил Шарипзянова с получением диплома.
«Поздравляем нашего капитана Дамира Шарипзянова с получением диплома Высшей школы тренеров!
Вручение состоялось 26 мая в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Дамир прошел профессиональную переподготовку по программе Высшей школы тренеров «Профессиональный спорт и система подготовки высококвалифицрованных спортсменов в хоккее», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Напомним, в 2019 году Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в Омске окончил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: соцсеть Дамира Шарипзянова
странно.