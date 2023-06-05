Глава Ассоциации агентов о Бабаеве и «Авангарде»: «Мы на стороне Шуми. Считаем неправильным, когда хоккеист публично обсуждает работу агента другого игрока»

Виктор Меркулов оценил конфликт Шуми Бабаева и «Авангарда».

Капитан « » прокомментировал переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

– Как в Ассоциации оценивают конфликт между и «Авангардом»? Омский клуб написал в КХЛ и ФХР письмо с просьбой дать оценку высказываниям агента.

– Я бы назвал это не конфликт Шуми Бабаева и « », а конфликт Шуми Бабаева и игрока.

Мы считаем неправильным, когда хоккеист в публичном пространстве начинает обсуждать работу агента другого игрока.

Каждый должен заниматься своим делом, а не обсуждать, кто какую зарплату получил и как ведет переговоры.

Поэтому если бы не было заявлений игрока, то никакого конфликта тоже не было бы. Бабаеву ничего не оставалось, как ответить.

Мы, агентское сообщество, полностью находимся на стороне агента, однако отказываемся комментировать его высказывания, – президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов.