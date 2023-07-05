Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов перешел в «Мирандес» из Сегунды. Он расторг контракт с «Вильярреалом»
Никита Иосифов перешел в «Мирандес» из 2-го дивизиона Испании.
Ранее 22-летний российский полузащитник расторг соглашение с «Вильярреалом», куда перешел в 2021 году и провел за основную команду два матча.
«Мирандес» и Иосифов подписали контракт на два года. В предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в Сегунде, набрав 52 очка в 42 матчах.
Подробная статистика воспитанника «Спартака» и «Локомотива» доступна здесь.
Несмотря ни на что, желаю успехов, хотя и не верю, что этот карьерный путь лучше, чем в условный Ростов или Оренбург перейти.