Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов перешел в «Мирандес» из Сегунды. Он расторг контракт с «Вильярреалом»

Никита Иосифов перешел в «Мирандес» из 2-го дивизиона Испании.

Ранее 22-летний российский полузащитник расторг соглашение с « », куда перешел в 2021 году и провел за основную команду два матча.

« » и подписали контракт на два года. В предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в , набрав 52 очка в 42 матчах.

Подробная статистика воспитанника « » и «Локомотива» доступна здесь.