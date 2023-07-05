Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов перешел в «Мирандес» из Сегунды. Он расторг контракт с «Вильярреалом»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Вильярреал Ла Лига трансферы Д2 Испания Мирандес Никита Иосифов Футбол

Никита Иосифов перешел в «Мирандес» из 2-го дивизиона Испании.

Ранее 22-летний российский полузащитник расторг соглашение с «Вильярреалом», куда перешел в 2021 году и провел за основную команду два матча.

«Мирандес» и Иосифов подписали контракт на два года. В предыдущем сезоне клуб занял 16-е место в Сегунде, набрав 52 очка в 42 матчах.

Подробная статистика воспитанника «Спартака» и «Локомотива» доступна здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жоржиньо Не Вейналдум
Красавец, бьется до конца
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Боев
Ответ ivanfedorov8888
Лучше играть в 16 команде сегунды, чем в лиге приколов газпрома
Не лучше.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Удачи, Никита!!!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Причёска Бэйла
Через 2 года в ФНЛ или Пари НН.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adekvat11
Ответ ivanfedorov8888
Лучше играть в 16 команде сегунды, чем в лиге приколов газпрома
ещё бы играть...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Удачи парню в его вояже.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
То есть, по сути, перешёл из 18 команды Сегунды в 16-ю, не так и много глобально поменялось.

Несмотря ни на что, желаю успехов, хотя и не верю, что этот карьерный путь лучше, чем в условный Ростов или Оренбург перейти.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
А тут все предрекали ФНЛ, ПФЛ и прочее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий