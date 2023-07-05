Защитник «Краснодара» Волков: «Могу то, чего не могут другие. Назовите хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех и отдать пас? Пробросить на 30 метров и убежать?»
Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, чем выделяется среди игроков своего амплуа.
– Вернуться в атаку насовсем тянет?
– Не сразу, но я разглядел: с места защитника могу делать то, что не могут другие. Назовите мне хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех защитников и отдать [пас]. Кто может пробросить на 30 метров и убежать? В атаке мне нравится только игра Тикнизяна.
– Хлусевич?
– Если бы играл справа – возможно. По себе знаю: когда меня ставят налево, не понимаю, куда двигаться – кроме как в центр заходить. Будто левое полушарие хуже работает.
Даниил – неплохой защитник, физически сильный. Но я против него играл и ничего для себя сложного не увидел.
– Марио Фернандес был для тебя примером на твоей позиции? Говорил про него: «Крутой, хочу так же»?
– Крутой для меня сейчас только Дэвис. Близкий мне стиль – нравится, что делает Альфонсо. Кстати, в сборной тоже играет нападающего, – сказал защитник «Краснодара», выступавший на позиции игрока атаки.
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