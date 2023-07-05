Защитник «Краснодара» Волков: «Могу то, чего не могут другие. Назовите хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех и отдать пас? Пробросить на 30 метров и убежать?»

Теги Спартак ЦСКА Бавария премьер-лига Россия сборная Канады по футболу Краснодар Марио Фернандес Альфонсо Дэвис Даниил Хлусевич Сергей Волков 2002 Футбол

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, чем выделяется среди игроков своего амплуа.

– Вернуться в атаку насовсем тянет?

– Не сразу, но я разглядел: с места защитника могу делать то, что не могут другие. Назовите мне хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех защитников и отдать [пас]. Кто может пробросить на 30 метров и убежать? В атаке мне нравится только игра Тикнизяна.

Хлусевич?

– Если бы играл справа – возможно. По себе знаю: когда меня ставят налево, не понимаю, куда двигаться – кроме как в центр заходить. Будто левое полушарие хуже работает.

Даниил – неплохой защитник, физически сильный. Но я против него играл и ничего для себя сложного не увидел.

Марио Фернандес был для тебя примером на твоей позиции? Говорил про него: «Крутой, хочу так же»?

– Крутой для меня сейчас только Дэвис. Близкий мне стиль – нравится, что делает Альфонсо. Кстати, в сборной тоже играет нападающего, – сказал защитник «Краснодара», выступавший на позиции игрока атаки.

99 комментариев

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Британский шпион
Набабкин
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spartak-v
А ещё я скромный..., - добавил Волков.
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bedLaM
а когда он такое делал на поле?
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Recreated
Ну, Серёжка наговориииил! Выходит тут у нас крутяк вырос, а мы ни слухом ни духом!
+41
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Злобный Конь
Роберто Карлоса бы перебегал...
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petrgusev917@gmail.com
Ответ расформировать московские кабинеты
сейчас хейтеры накинутся
Кто это вообще такой?
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Евгений Цыбулин
Ответ Поцелуй Оздоева
Сантос сейчас улыбнулся.
Да много кто поржал)
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Михаил Каплин
Ответ расформировать московские кабинеты
сейчас хейтеры накинутся
Сам себя не похвалить то никто не похвалит..
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Гекдениз Кардениз
Ответ QWertY
В матче против Крыльев, например.
против мертвых Крыльев которые после зимней распродажи чудом с Рпл не улетели
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Поцелуй Оздоева
Сантос сейчас улыбнулся.
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MR04
Комбаров
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Radik_2.0
Ответ Британский шпион
Набабкин
а ведь он еще и знаменитый ухажер. может ли Волков похвастаться этим?
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Александр Сырчин
А если своих защитников обыгрывать, так вообще можно считать себя гением.
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Александр Попов
Моментами так Скопинцев играет
+11
0
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Moffo
Фернандес играл в еврокубках и в рпл другого уровня, в пике стоил 30 миллионов евро на открытом рынке. Обводить двух в ЛЧ и прокидывать опорника Манчестер Сити совсем не то же самое что быть в порядке на фоне Урала.
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WelcomeBackPURE
Очередной паспортист, много чего о себе думающий, но по факту никому не нужный
+16
-6
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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Dmitry Orlov
Футбол, что, в скромности заключается что ли?
Сравни Жиркова и Волкова, этот мелкий один сезон отыграл, уже говорит про себя так, это что, второй Игнатьев растет?
+15
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ASolovjow
их в Краснодаре на уроках учат что ли мании величия? был один недавно, для которого Акинфеев не величина, а теперь в состав не попадает, как бы Серега так же не закончил
+7
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ramoncarlos
Ответ Злобный Конь
Роберто Карлоса бы перебегал...
Не, ну ты на Грановского не замахивайся.
+6
0
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Peter Parker
Много пафоса для человека, у которого до сих пор тег на спортсе «Сергей Волков 2002», чтобы с другими не путали
+5
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Spartakus1984
Ответ расформировать московские кабинеты
сейчас хейтеры накинутся
Люди которые могут поставить на место выскочку,ты имел ввиду?
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Nickson
Ответ Karel
Ему же прямо вопрос задали - ".. чем выделяешься среди игроков своего амплуа.." ? Вот как он должен был ответь ? Мямлить, что ничем ? Нормально ответил, по делу. Тут в уважении скромные и тупые, что ли ? Типа, сами такие.. Спроси Волкова, в чём он уступает игрокам своего амплуа - ответ был бы совершенно другой.
Да по-разному можно ответить, не надевая короны. Почему у вас вариант ’мямлить’? Душновато)) Вы чем выделяетесь на своей работе? Да я лучший работник в мире! А Иванов вот с вами на параллельной должности пашет? Да, он нормальный специалист, я с ним работал, но я ничего особенного в нём не увидел.
+6
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Dmitry Orlov
Ответ Александр Попов
Моментами так Скопинцев играет
Только в защите при этом косячит по-страшному. Был бы он вингером, пусть бы и играл так дальше.
+4
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Peter Parker
Ответ MR04
Комбаров
Волкову до Димона как раз всего 51 одна голевая передача в Рпл. Скоро догонит бггг
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justbored
23 июля не буду глаз отрывать от этого таланта.
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