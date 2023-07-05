Защитник «Краснодара» Волков: «Могу то, чего не могут другие. Назовите хоть одного крайнего защитника в РПЛ, способного обыграть двух-трех и отдать пас? Пробросить на 30 метров и убежать?»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, чем выделяется среди игроков своего амплуа.

– Вернуться в атаку насовсем тянет?

– Не сразу, но я разглядел: с места защитника могу делать то, что не могут другие. Назовите мне хоть одного крайнего защитника в , способного обыграть двух-трех защитников и отдать [пас]. Кто может пробросить на 30 метров и убежать? В атаке мне нравится только игра Тикнизяна.

– ?

– Если бы играл справа – возможно. По себе знаю: когда меня ставят налево, не понимаю, куда двигаться – кроме как в центр заходить. Будто левое полушарие хуже работает.

Даниил – неплохой защитник, физически сильный. Но я против него играл и ничего для себя сложного не увидел.

– был для тебя примером на твоей позиции? Говорил про него: «Крутой, хочу так же»?

– Крутой для меня сейчас только Дэвис. Близкий мне стиль – нравится, что делает . Кстати, в сборной тоже играет нападающего, – сказал защитник « », выступавший на позиции игрока атаки.