Гурьянов интересен нескольким командам НХЛ – при снижении зарплаты. «Монреаль» в их числе (Sportsnet)

Теги ЦСКА возможные переходы Монреаль НХЛ КХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Денис Гурьянов интересен нескольким командам НХЛ – при условии снижения зарплаты.

«Монреаль» входит в это число, как сообщает Sportsnet.

Ранее канадский клуб не сделал игроку квалификационное предложение, поскольку в таком случае зарплата нападающего должна была остаться на уровне прошлого контракта (2,9 млн долларов за сезон). 

На рынке свободных агентов «Канадиенс» и другие клубы могут подписать 26-летнего форварда на любых условиях. Кроме того, сообщалось об интересе к Гурьянову со стороны ЦСКА

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и «Монреаль», сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков. 

Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов. 

4 комментария

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FaithDevotion
Ответ Дмитрий Дашковский
В Чикаго было бы неплохо как раз конкуренции там пока ноль
Ну вот слева, кстати, с подписанием Холла и Фолиньо конкуренция повысилась явно
+4
0
+4
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Дмитрий Дашковский
В Чикаго было бы неплохо как раз конкуренции там пока ноль
+3
0
+3
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Сергей Косомов
В Эдмонтон
+1
0
+1
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Nuteruoli
Ответ Сергей Косомов
В Эдмонтон
Там всё забито под потолком, даже натяжные не потянут Дениса
0
0
0
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