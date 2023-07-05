Гурьянов интересен нескольким командам НХЛ – при снижении зарплаты. «Монреаль» в их числе (Sportsnet)
Денис Гурьянов интересен нескольким командам НХЛ – при условии снижения зарплаты.
«Монреаль» входит в это число, как сообщает Sportsnet.
Ранее канадский клуб не сделал игроку квалификационное предложение, поскольку в таком случае зарплата нападающего должна была остаться на уровне прошлого контракта (2,9 млн долларов за сезон).
На рынке свободных агентов «Канадиенс» и другие клубы могут подписать 26-летнего форварда на любых условиях. Кроме того, сообщалось об интересе к Гурьянову со стороны ЦСКА.
В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и «Монреаль», сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков.
Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов.
4 комментария