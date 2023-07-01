ЦСКА может подписать контракт с Гурьяновым в ближайшее время (Metaratings)
ЦСКА может подписать контракт с форвардом Денисом Гурьяновым в ближайшее время.
1 июля игрок становится неограниченно свободным агентом в НХЛ, так как «Монреаль» не сделал ему предложение.
Как сообщает Metaratings, руководство армейцев обсуждает условия контракта со стороной игрока.
В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и «Монреаль», провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков.
Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,9 млн долларов.
Хотя может быть и Сергеева, Гуськова и Брюквина хватит.