ЦСКА может подписать контракт с Гурьяновым в ближайшее время (Metaratings)

Теги ЦСКА возможные переходы Монреаль КХЛ Денис Гурьянов Хоккей

ЦСКА может подписать контракт с форвардом Денисом Гурьяновым в ближайшее время.

1 июля игрок становится неограниченно свободным агентом в НХЛ, так как «Монреаль» не сделал ему предложение. 

Как сообщает Metaratings, руководство армейцев обсуждает условия контракта со стороной игрока.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Даллас» и «Монреаль», провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (7+10) очков. 

Всего в НХЛ 12-й номер драфта-2015 провел 280 игр и набрал 111 (51+60) очков. В плей-офф – 32 матча и 17 (9+8) баллов. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2,9 млн долларов.

9 комментариев

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Павел павел
Ответ ermol@y
Не думаю, что вернется в КХЛ. Скорее всего подпишется где-то на год и 2,5 или 2 на 2
не дадут ему столько
+2
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+2
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Сергей Орлов
Ответ ermol@y
Не думаю, что вернется в КХЛ. Скорее всего подпишется где-то на год и 2,5 или 2 на 2
Ни один, даже невменяемый ГМ не даст ему два миллиона.
+2
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+2
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ermol@y
Не думаю, что вернется в КХЛ. Скорее всего подпишется где-то на год и 2,5 или 2 на 2
+2
-1
+1
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Dr Gonzo
Не люблю ЦСКА, особенно в свете одной параллельной истории с неким Иваном, но надо признать, что Гурьянов в их систему войдёт как влитой. Интересно также кто уйдёт, чтобы его зарплату уместить. И уйдёт ли)
Хотя может быть и Сергеева, Гуськова и Брюквина хватит.
+1
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hfgryje
Цска молодцы, всегда качественно работают на трансферов рынке
+8
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Maksmen1995
Хоть бы это не правда 🙏
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AlistarOvereem
Ну Гурьянов для КХЛ настоящий ТОП. Если решит вернуться, усилит любую команду.
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Strannix
Ответ ermol@y
Не думаю, что вернется в КХЛ. Скорее всего подпишется где-то на год и 2,5 или 2 на 2
Максимум 1 милл. и тот на год
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Denis Dudin
Ответ Dr Gonzo
Не люблю ЦСКА, особенно в свете одной параллельной истории с неким Иваном, но надо признать, что Гурьянов в их систему войдёт как влитой. Интересно также кто уйдёт, чтобы его зарплату уместить. И уйдёт ли) Хотя может быть и Сергеева, Гуськова и Брюквина хватит.
Плотников уйдет
0
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