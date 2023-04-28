«Динамо» может выменять Пыленкова у «Северстали» на 2 игроков. Защитник будет ограниченно свободным агентом

Теги Северсталь возможные переходы КХЛ Динамо Чемпионат.com Даниил Пыленков Хоккей

«Динамо» может выменять защитника Даниила Пыленкова у «Северстали».

Если сделка состоится, то клуб из Череповца получит двух игроков москвичей, сообщает «Чемпионат». 

По ходу сезона-2022/23 Пыленков был обменян из СКА в «Северсталь». 

Срок действия контракта игрока с клубом истекает 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом. 

На счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+11».

В плей-офф – 5 (1+4) очков в 7 матчах серии первого раунда с ЦСКА. 

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