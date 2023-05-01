Пыленков перешел в московское «Динамо». «Северсталь» получила Скоренова и Эмиля Пьянова

Теги Северсталь переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Александр Скоренов Даниил Пыленков Хоккей

Московское «Динамо» выменяло Даниила Пыленкова у «Северстали».

Клубы произвели обмен.

Взамен череповчане получили нападающих Александра Скоренова, Эмиля Пьянова и денежную компенсацию.

«В результате обмена наши ряды пополнил молодой защитник Даниил Пыленков. В особом представлении он не нуждается.

В 22 года у Даниила больше 200 матчей в КХЛ. Думаю, это только начало большого пути. Мы получили хорошее усиление в защитную линию.

Хочется сказать теплые слова в адрес ребят, которые отправляются в Череповец. Александр Скоренов и Эмиль Пьянов в прошлом сезоне здорово себя проявили в нашей системе, что привело к заинтересованности со стороны «Северстали».

Расставание с ними – непростое решение. Уверен, все стороны выиграют от данного обмена», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

5 комментариев

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Позитивный
Пыленков, это однозначно 5!!!

Новиков , Зайцев ….. он однозначно сильнее их двоих вместе взятых.😜
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Позитивный
Ответ Фёдор Кузнецов
Новикову 19 лет, явно у него ещё всё впереди
Ничего у него не будет хорошего… Его подняли в основной состав в позапрошлом году, в прошедшем он игру не усилил. Собирается в НХЛ являясь 7-8 защитником в Динамо..
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hemsky
Пыленков лучший защитник что был на рынке, поздравляю Динамо.

ЗЫ. Эх, писал-писал Баширову бери Пыленкова, но не умеет он в обмены совсем...
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Габорик
К Эмилю надо Валентина :)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Позитивный
Пыленков, это однозначно 5!!! Новиков , Зайцев ….. он однозначно сильнее их двоих вместе взятых.😜
Новикову 19 лет, явно у него ещё всё впереди
0
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