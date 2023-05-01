Пыленков перешел в московское «Динамо». «Северсталь» получила Скоренова и Эмиля Пьянова

Московское «Динамо» выменяло Даниила Пыленкова у «Северстали».

Клубы произвели обмен.

Взамен череповчане получили нападающих , Эмиля Пьянова и денежную компенсацию.

«В результате обмена наши ряды пополнил молодой защитник . В особом представлении он не нуждается.

В 22 года у Даниила больше 200 матчей в . Думаю, это только начало большого пути. Мы получили хорошее усиление в защитную линию.

Хочется сказать теплые слова в адрес ребят, которые отправляются в Череповец. Александр Скоренов и Эмиль Пьянов в прошлом сезоне здорово себя проявили в нашей системе, что привело к заинтересованности со стороны « ».

Расставание с ними – непростое решение. Уверен, все стороны выиграют от данного обмена», – сказал спортивный директор « » Алексей Сопин.