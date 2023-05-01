Пыленков перешел в московское «Динамо». «Северсталь» получила Скоренова и Эмиля Пьянова
Московское «Динамо» выменяло Даниила Пыленкова у «Северстали».
Клубы произвели обмен.
Взамен череповчане получили нападающих Александра Скоренова, Эмиля Пьянова и денежную компенсацию.
«В результате обмена наши ряды пополнил молодой защитник Даниил Пыленков. В особом представлении он не нуждается.
В 22 года у Даниила больше 200 матчей в КХЛ. Думаю, это только начало большого пути. Мы получили хорошее усиление в защитную линию.
Хочется сказать теплые слова в адрес ребят, которые отправляются в Череповец. Александр Скоренов и Эмиль Пьянов в прошлом сезоне здорово себя проявили в нашей системе, что привело к заинтересованности со стороны «Северстали».
Расставание с ними – непростое решение. Уверен, все стороны выиграют от данного обмена», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Новиков , Зайцев ….. он однозначно сильнее их двоих вместе взятых.😜
ЗЫ. Эх, писал-писал Баширову бери Пыленкова, но не умеет он в обмены совсем...