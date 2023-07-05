Балцерс перешел в «Цюрих» из системы «Тампы». Форвард стал бронзовым призером ЧМ с Латвией

Теги переходы Тампа-Бэй НХЛ чемпионат Швейцарии Сборная Латвии по хоккею АХЛ Цюрих Сиракьюз Рудолфс Балцерс Хоккей

Форвард Рудолфс Балцерс перешел в «Цюрих» из системы «Тампы».

26-летний нападающий сборной Латвии подписал контракт с швейцарским клубом на один год. 

В минувшем сезоне Балцерс выступал за «Флориду» и «Тампу». В его активе 17 матчей в НХЛ и 5 (3+2) очков.

В АХЛ за «Сиракьюз» – 36 игр и 15 (8+7) баллов, в Кубке Колдера – 5 игр и 1 передача. 

В составе национальной команды Балцерс выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, набрав 9 (2+7) очков в 10 играх на турнире. 

Всего в НХЛ Рудолфс провел 170 матчей и набрал 62 (28+34) очка. В «Оттаве» он пересекался с главным тренером «Цюриха» Марком Кроуфордом.

Форвард системы «Сиэтла» Фреден подписал контракт с «Цюрихом» на 2 года. Грубец, Лехтонен и Ламмикко остались в швейцарском клубе

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