Балцерс перешел в «Цюрих» из системы «Тампы». Форвард стал бронзовым призером ЧМ с Латвией

Форвард Рудолфс Балцерс перешел в «Цюрих» из системы «Тампы».

26-летний нападающий сборной подписал контракт с швейцарским клубом на один год.

В минувшем сезоне Балцерс выступал за «Флориду» и « ». В его активе 17 матчей в НХЛ и 5 (3+2) очков.

В за « » – 36 игр и 15 (8+7) баллов, в Кубке Колдера – 5 игр и 1 передача.

В составе национальной команды выиграл бронзовую медаль чемпионата мира, набрав 9 (2+7) очков в 10 играх на турнире.

Всего в НХЛ Рудолфс провел 170 матчей и набрал 62 (28+34) очка. В «Оттаве» он пересекался с главным тренером «Цюриха» Марком Кроуфордом.

Форвард системы «Сиэтла» Фреден подписал контракт с «Цюрихом» на 2 года. Грубец, Лехтонен и Ламмикко остались в швейцарском клубе