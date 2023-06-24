Форвард системы «Сиэтла» Фреден подписал контракт с «Цюрихом» на 2 года. Грубец, Лехтонен и Ламмикко остались в швейцарском клубе
Форвард системы «Сиэтла» Йеспер Фреден подписал контракт с «Цюрихом» на 2 года.
Нападающий стал финалистом Кубка Колдера вместе с «Коачеллой» – фарм-клубом «Кракена» в АХЛ.
28-летний швед сыграл 14 матчей за «Сиэтл» в НХЛ в минувшем сезоне и набрал 4 (0+4) очка.
В АХЛ провел 44 матча и набрал 47 (25+22) очков, став четвертым снайпером «Файрбердс». В плей-офф добавил 10 (5+5) баллов в 15 играх.
Отметим, что в 2021 году игроком интересовался «Ак Барс».
«Лайонс» сообщают, что намерены подписать еще 2 форвардов-легионеров. Также в клубе остались три иностранца с прошлого сезона – вратарь Шимон Грубец (Чехия), защитник Микко Лехтонен и нападающий Юхо Ламмикко (оба – Финляндия).
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