Форвард системы «Сиэтла» Фреден подписал контракт с «Цюрихом» на 2 года. Грубец, Лехтонен и Ламмикко остались в швейцарском клубе

Форвард системы «Сиэтла» Йеспер Фреден подписал контракт с «Цюрихом» на 2 года.

Нападающий стал финалистом Кубка Колдера вместе с « » – фарм-клубом «Кракена» в АХЛ.

28-летний швед сыграл 14 матчей за « » в в минувшем сезоне и набрал 4 (0+4) очка.

В провел 44 матча и набрал 47 (25+22) очков, став четвертым снайпером «Файрбердс». В плей-офф добавил 10 (5+5) баллов в 15 играх.

Отметим, что в 2021 году игроком интересовался «Ак Барс».

«Лайонс» сообщают, что намерены подписать еще 2 форвардов-легионеров. Также в клубе остались три иностранца с прошлого сезона – вратарь (Чехия), защитник Микко Лехтонен и нападающий Юхо Ламмикко (оба – Финляндия).