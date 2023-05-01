«Авангард» подтвердил переход Шулака из «Адмирала». Контракт – на два года

Теги Авангард переходы Антон Курьянов КХЛ Адмирал Либор Шулак Хоккей

Либор Шулак перешел в «Авангард».

Чешский защитник подписал контракт с клубом на два года.

Либо Шулак провел 67 матчей за «Адмирал» в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.

В плей-офф игрок забросил 2 шайбы в 11 матчах.

«Нашей команде необходим защитник под большинство, обладающий хорошим броском и способный найти партнера передачей. Приглашение Шулака должно решить эту задачу.

В прошлом сезоне Либор был настоящим лидером «Адмирала», забрасывал ключевые шайбы, мотивировал партнеров как на льду, так и в раздевалке.

Свободных игроков с российским паспортом на эту позицию на рынке не было, и поэтому третью вакансию легионера в «Авангарде» на ключевой позиции займет Шулак», – объяснил трансфер генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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17 комментариев

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Олег
Дай бог чтобы получилось.
Шулак нормальный защитник.
Удачи Омску....
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cry
Удачи в Авангарде.
+8
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Angelgirl
Кто тренер?!!! Пора уже!
+5
-1
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Zidane0907
Добро пожаловать! Удачи и хорошей игры!
+5
-2
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арегон
Ответ Angelgirl
Кто тренер?!!! Пора уже!
1 сентября узнаем)
+2
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kopl.roma
Очень хорошо😀 добро пожаловать!!!
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Dilmas
Обидно за Адмирал. Уходит лидер с больши сожалением для болельщиков.
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Ыжык
Ответ Ястреб
Вот это супер 👏💪 Антон начал работу
Какой Антон? Про шулака разговор был ещё в феврале, когда Антон ещё тренировал. Да и нужно смотреть сколько насыпали этому шулаку. Если 50, то нихрена Антон не молодец.
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Mi4eL
под Хартли. с синей кидать
+3
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Максим Кимак
Надоели, эти толстожопые клубы, зачем из Адмирала тащить, и так мастеров нет в клубе
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Игорь Климов
Добро пожаловать в Авангард!
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Angelgirl
Ответ Олег
А что ещё официально не объявили что ХАРТЛИ?
Молчат.
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Олег
Ответ Angelgirl
Молчат.
Я думаю договорятся. Если разговор пошёл.
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