«Авангард» подтвердил переход Шулака из «Адмирала». Контракт – на два года

Либор Шулак перешел в «Авангард».

Чешский защитник подписал контракт с клубом на два года.

провел 67 матчей за «Адмирал» в прошедшем Фонбет чемпионате и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.

В плей-офф игрок забросил 2 шайбы в 11 матчах.

«Нашей команде необходим защитник под большинство, обладающий хорошим броском и способный найти партнера передачей. Приглашение Шулака должно решить эту задачу.

В прошлом сезоне Либор был настоящим лидером « », забрасывал ключевые шайбы, мотивировал партнеров как на льду, так и в раздевалке.

Свободных игроков с российским паспортом на эту позицию на рынке не было, и поэтому третью вакансию легионера в « » на ключевой позиции займет Шулак», – объяснил трансфер генеральный менеджер «Авангарда» .