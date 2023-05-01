«Авангард» подтвердил переход Шулака из «Адмирала». Контракт – на два года
Либор Шулак перешел в «Авангард».
Чешский защитник подписал контракт с клубом на два года.
Либо Шулак провел 67 матчей за «Адмирал» в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (13+27) очков при полезности «+9», 50 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:58.
В плей-офф игрок забросил 2 шайбы в 11 матчах.
«Нашей команде необходим защитник под большинство, обладающий хорошим броском и способный найти партнера передачей. Приглашение Шулака должно решить эту задачу.
В прошлом сезоне Либор был настоящим лидером «Адмирала», забрасывал ключевые шайбы, мотивировал партнеров как на льду, так и в раздевалке.
Свободных игроков с российским паспортом на эту позицию на рынке не было, и поэтому третью вакансию легионера в «Авангарде» на ключевой позиции займет Шулак», – объяснил трансфер генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Шулак нормальный защитник.
Удачи Омску....