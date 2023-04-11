Рашид Хабибулин: «Говорить, что Шулак обязательно будет в «Авангарде», – неправильно. То же самое можно сказать и по Пьянову»

Генменеджер «Авангарда» высказался о возможном подписании Либора Шулака и Валентина Пьянова.

«Шулак провел достаточно хороший сезон. Думаю, к нему есть интерес отовсюду. Говорить о том, что он обязательно будет в « », – неправильно.

То же самое можно сказать и по », – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Глава «Авангарда» Крылов поставил на паузу подписания Пьянова и Шулака