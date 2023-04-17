Губерниев об Овечкине и Малкине: «Эра двух больших спортсменов не закончилась. У них в запасе еще несколько хороших сезонов»

Теги Питтсбург Вашингтон Марио Лемье Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Игорь Ларионов Дмитрий Губерниев Анна Кастерова Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев считает, что эра Александра Овечкина и Евгения Малкина еще не закончилась.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» и «Питтсбург» не попали в плей-офф НХЛ.

«Эра двух больших спортсменов совсем не закончилась. Вы же посмотрите, Евгений Малкин провел все 82 матча в чемпионате. Такого с ним не случалось с 2009 года! И он набрал 83 очка, обогнав даже Овечкина (75). Да, у Саши больше голов (42), но Женя больше ассистировал (56), потому что он более командный игрок.

В этом смысле Малкин – фигура для «Питтсбурга» не менее значимая, чем Овечкин – для «Вашингтона». Не просто так ведь хозяин «Пингвинс» Марио Лемье сделал заявление, что хотел бы видеть Малкина в своем клубе до конца карьеры. Такие бойцы очень ценятся в любом командном виде спорта, а особенно – в хоккее.

Тот же Игорь Ларионов блестяще играл, даже когда ему было за 40 лет. Малкину же только 36 лет, Овечкину – 37. У них в запасе еще есть несколько хороших сезонов. Я им желаю спортивного долголетия и жду, что еще года три-четыре минимум они смогут играть на топ-уровне.

Ну, а потом… Не знаю как Овечкин, а с Малкиным и его супругой Анной Кастеровой мы что-нибудь придумаем. Будем вместе вести передачу на «Матч ТВ» или создадим музыкальную группу, чтобы выступать трио», – сказал комментатор Губерниев.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Мельдоний
Обалденный эксперт, мнение которого нужно знать.
Биатлона ему стало мало - на хоккей переключился.
Для чего это выкладывать понять трудно - когда не было альтернативы и приходилось смотреть трансляции с его воплями, то просто отключал звук, ибо понос губерниева был невыносим.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий