Губерниев об Овечкине и Малкине: «Эра двух больших спортсменов не закончилась. У них в запасе еще несколько хороших сезонов»

Дмитрий Губерниев считает, что эра Александра Овечкина и Евгения Малкина еще не закончилась.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» и «Питтсбург» не попали в плей-офф .

«Эра двух больших спортсменов совсем не закончилась. Вы же посмотрите, провел все 82 матча в чемпионате. Такого с ним не случалось с 2009 года! И он набрал 83 очка, обогнав даже (75). Да, у Саши больше голов (42), но Женя больше ассистировал (56), потому что он более командный игрок.

В этом смысле Малкин – фигура для « » не менее значимая, чем Овечкин – для « ». Не просто так ведь хозяин «Пингвинс» Марио Лемье сделал заявление, что хотел бы видеть Малкина в своем клубе до конца карьеры. Такие бойцы очень ценятся в любом командном виде спорта, а особенно – в хоккее.

Тот же Игорь Ларионов блестяще играл, даже когда ему было за 40 лет. Малкину же только 36 лет, Овечкину – 37. У них в запасе еще есть несколько хороших сезонов. Я им желаю спортивного долголетия и жду, что еще года три-четыре минимум они смогут играть на топ-уровне.

Ну, а потом… Не знаю как Овечкин, а с Малкиным и его супругой Анной Кастеровой мы что-нибудь придумаем. Будем вместе вести передачу на «Матч ТВ» или создадим музыкальную группу, чтобы выступать трио», – сказал комментатор Губерниев.