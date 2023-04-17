Губерниев об Овечкине и Малкине: «Эра двух больших спортсменов не закончилась. У них в запасе еще несколько хороших сезонов»
Дмитрий Губерниев считает, что эра Александра Овечкина и Евгения Малкина еще не закончилась.
В сезоне-2022/23 «Вашингтон» и «Питтсбург» не попали в плей-офф НХЛ.
«Эра двух больших спортсменов совсем не закончилась. Вы же посмотрите, Евгений Малкин провел все 82 матча в чемпионате. Такого с ним не случалось с 2009 года! И он набрал 83 очка, обогнав даже Овечкина (75). Да, у Саши больше голов (42), но Женя больше ассистировал (56), потому что он более командный игрок.
В этом смысле Малкин – фигура для «Питтсбурга» не менее значимая, чем Овечкин – для «Вашингтона». Не просто так ведь хозяин «Пингвинс» Марио Лемье сделал заявление, что хотел бы видеть Малкина в своем клубе до конца карьеры. Такие бойцы очень ценятся в любом командном виде спорта, а особенно – в хоккее.
Тот же Игорь Ларионов блестяще играл, даже когда ему было за 40 лет. Малкину же только 36 лет, Овечкину – 37. У них в запасе еще есть несколько хороших сезонов. Я им желаю спортивного долголетия и жду, что еще года три-четыре минимум они смогут играть на топ-уровне.
Ну, а потом… Не знаю как Овечкин, а с Малкиным и его супругой Анной Кастеровой мы что-нибудь придумаем. Будем вместе вести передачу на «Матч ТВ» или создадим музыкальную группу, чтобы выступать трио», – сказал комментатор Губерниев.
Биатлона ему стало мало - на хоккей переключился.
Для чего это выкладывать понять трудно - когда не было альтернативы и приходилось смотреть трансляции с его воплями, то просто отключал звук, ибо понос губерниева был невыносим.