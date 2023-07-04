Пьюс Сутер планирует остаться в НХЛ. У швейцарского форварда есть предложения, но пока они его не устраивают

Теги возможные переходы Детройт НХЛ чемпионат Швейцарии Пьюс Сутер Хоккей

Форвард Пьюс Сутер планирует остаться в НХЛ.

У швейцарского форварда есть предложения, но на данный момент они его не устраивают.

«Те предложения, которые он получил, не оправдали ожиданий. Это может измениться в любой момент, но процесс может занять некоторое время.

Возвращение в Швейцарию очень, очень маловероятно», – говорится в сообщении агентства Prime Sports, представляющего интересы игрока. 

В минувшем сезоне 27-летний Сутер набрал 24 (14+10) очка в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Детройт». 

Ранее сообщалось, что руководство «Ред Уингс» предложило нападающему продлить договор на один год, но он отказался.

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