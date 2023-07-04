Пьюс Сутер планирует остаться в НХЛ. У швейцарского форварда есть предложения, но пока они его не устраивают
Форвард Пьюс Сутер планирует остаться в НХЛ.
У швейцарского форварда есть предложения, но на данный момент они его не устраивают.
«Те предложения, которые он получил, не оправдали ожиданий. Это может измениться в любой момент, но процесс может занять некоторое время.
Возвращение в Швейцарию очень, очень маловероятно», – говорится в сообщении агентства Prime Sports, представляющего интересы игрока.
В минувшем сезоне 27-летний Сутер набрал 24 (14+10) очка в 79 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Детройт».
Ранее сообщалось, что руководство «Ред Уингс» предложило нападающему продлить договор на один год, но он отказался.
Комментарии