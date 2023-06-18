Сутер отклонил однолетнее предложение «Детройта». Форвард хочет длительный контракт

Пьюс Сутер отказался от контракта с «Детройтом».

Руководство «Ред Уингс» предложило нападающему продлить договор на один год, но нападающий отказался от этого предложения.

Хоккеист, который может выйти на рынок свободных агентов, хочет оценить, предложат ему другие клубы более длительное соглашение.

провел три сезона в .

В прошедшем регулярном чемпионате швейцарский форвард набрал 24 (14+10) балла за результативность в 79 матчах при полезности «минус 3».