Сутер отклонил однолетнее предложение «Детройта». Форвард хочет длительный контракт

Теги Детройт НХЛ Пьюс Сутер Хоккей

Пьюс Сутер отказался от контракта с «Детройтом».

Руководство «Ред Уингс» предложило нападающему продлить договор на один год, но нападающий отказался от этого предложения.

Хоккеист, который может выйти на рынок свободных агентов, хочет оценить, предложат ему другие клубы более длительное соглашение.

Пьюс Сутер провел три сезона в НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате швейцарский форвард набрал 24 (14+10) балла за результативность в 79 матчах при полезности «минус 3».

4 комментария

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Michael 1994
Да и пускай этот Пью идет лесом
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Arctic_Baron
Ответ Михаил Вагин
На 3-4 по 2-2,5 млн норм
Не, он мертвый.
+1
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Michael 1994
срок хороший 👍
0
0
0
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Михаил Вагин
Ответ Michael 1994
Да и пускай этот Пью идет лесом
На 3-4 по 2-2,5 млн норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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