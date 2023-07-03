Роман Ротенберг: «Зачем нам в СКА пиариться, как это делают на драфт-комбайне НХЛ? Пиар-машина раскручивает бизнес. Наше тестирование намного лучше»

Теги СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что тестирование игроков в СКА лучше, чем на драфт-комбайне в НХЛ.

– Как вы относитесь к процедуре драфта, на которой выбирают россиян? Тот же форвард СКА Матвей Мичков оказался в «Филадельфии».

– Мы уважаем все системы и не вправе комментировать, правильно это или нет. Но мы верим в свою систему подготовки. Она абсолютно правильная.

Вот в Северной Америке перед драфтом проходят тесты. Но мы в СКА делаем такие же тесты!

Ребята в июле приедут на сборы – они тоже физические тесты будут сдавать! Только мы не кричим об этом на всю страну. Зачем нам пиариться, как это делают на комбайне НХЛ?

У них работает пиар‑машина, которая раскручивает их бизнес. Мы тоже открыты для сотрудничества с журналистами, и мы все показываем.

Пожалуйста, приезжайте к нам на сборы. И вы увидите, что наше тестирование намного лучше, чем даже на комбайне НХЛ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА

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29 комментариев

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Дмитрий Дашковский
Так и вы раскручивайте бизнес а не берите деньги у государства ау
+33
0
+33
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kirk
Ротенберг, похоже, бухает не меньше Димона. А, может, даже вместе с ним.
+25
0
+25
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Александр Митраков
Ну да, в "СКА" бизнесом и не пахнет, поэтому на глазок прикинули - и нахватали охапку игроков
+21
0
+21
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Кавабунга Шреддоголовый
А откуда он знает, какие в НХЛ тесты?
В НХЛ это действительно бизнес, а вот в СКА это банальная скупка всего подряд и что блестит
+7
0
+7
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Bartez1986
Бэттмен уже бронирует билеты до Питера через Стамбул на авиасейлс
+4
0
+4
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Сергей Орлов
Ответ kirk
Ротенберг, похоже, бухает не меньше Димона. А, может, даже вместе с ним.
В гостях у "политолога" Маркова)
+3
0
+3
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A K
Опять таблетку пропустил?
+3
0
+3
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Vastichh
Скажите же, что это просто затянувшаяся шутка, ну пожалуйста
+3
0
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AWACS555
Ещё и подготовка у них самая лучшая, ну невозможно что бы всё было в шоколаде, цитируя слова из одного известного фильма(на постсоветском пространстве). КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!?
+3
0
+3
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fakeyoou
смотрите какой любитель тратить чужие деньги
+2
0
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Костя Кот
1) зачем нам пиарится как в NHL
2) приезжайте к нам на сами все увидите
3) все
+2
0
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Madcomposer
Блаженный Роман скрашивает межсезонье, берите у него побольше интервью, а то реально скука
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muslim1978
🤡
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Mikalai Lanets
Это гениально! Вот же дебильная система выбора игроков. Можно же сразу всех самых перспективных собрать в одном клубе и главное не тестировать заранее! Ау, американские дол...бы! Выберите всех в Вегас и там протестируйте.и не нужно будет кричать на всю страну
+1
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Алекс Ну
Два мега-клоуна от спорта: ромаберг и мост. За их популярностью, не угнаться.
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Madcomposer
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А откуда он знает, какие в НХЛ тесты? В НХЛ это действительно бизнес, а вот в СКА это банальная скупка всего подряд и что блестит
Ему же частичка Вегаса Андрей Козырев может всё рассказывать
+1
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Man With No Name
х-з чё тут так горит у многих...
я вот не так давно открыл для себя этот персонаж и он абсолютно топовый!
что не новость, то очень забавно и весело
всё больше и больше мне нравится
Рома топ(!)
+1
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Садковский Ян
А не помешало бы, некоторые "фишки" на заметку взять. Можно потом под КХЛ сделать, но хвастать тем, что у нас такое же, но мы ради зрителей играем - даже уже не смешно
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Dinamik1
У них же государственный корман считается своим собственным.
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Юрий Николаич
А действительно, что мешает журналистам приехать на тесты и потом показать, рассказать, как там, кто сколько и чего?
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Евгений Цыбулин
Ответ A K
Опять таблетку пропустил?
Другое принял)Не поверю,что он трезвым это несет)
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Melnikov1968
Ты на всю страну вопил какая сложная серия была с Белоруссией, поэтому на тесты уже сил не хватило. Орал только на полстраны.
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Privat Urs
Пишущим интереснее в мусорных бачках копаться в поисках скандалов, чем приехать на сборы и сделать репортаж о том , как проходит процесс тестирования.
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Real_v_dushe
Это что-то посерьёзнее порошка
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papadok
Этим дурачкам в НХЛ зарабатывать на хоккее приходится. Зачем пиариться, если Газпром и без пиара башляет?
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