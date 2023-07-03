Роман Ротенберг: «Зачем нам в СКА пиариться, как это делают на драфт-комбайне НХЛ? Пиар-машина раскручивает бизнес. Наше тестирование намного лучше»
Роман Ротенберг заявил, что тестирование игроков в СКА лучше, чем на драфт-комбайне в НХЛ.
– Как вы относитесь к процедуре драфта, на которой выбирают россиян? Тот же форвард СКА Матвей Мичков оказался в «Филадельфии».
– Мы уважаем все системы и не вправе комментировать, правильно это или нет. Но мы верим в свою систему подготовки. Она абсолютно правильная.
Вот в Северной Америке перед драфтом проходят тесты. Но мы в СКА делаем такие же тесты!
Ребята в июле приедут на сборы – они тоже физические тесты будут сдавать! Только мы не кричим об этом на всю страну. Зачем нам пиариться, как это делают на комбайне НХЛ?
У них работает пиар‑машина, которая раскручивает их бизнес. Мы тоже открыты для сотрудничества с журналистами, и мы все показываем.
Пожалуйста, приезжайте к нам на сборы. И вы увидите, что наше тестирование намного лучше, чем даже на комбайне НХЛ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА
В НХЛ это действительно бизнес, а вот в СКА это банальная скупка всего подряд и что блестит
2) приезжайте к нам на сами все увидите
3) все
я вот не так давно открыл для себя этот персонаж и он абсолютно топовый!
что не новость, то очень забавно и весело
всё больше и больше мне нравится
Рома топ(!)