Роман Ротенберг: «Зачем нам в СКА пиариться, как это делают на драфт-комбайне НХЛ? Пиар-машина раскручивает бизнес. Наше тестирование намного лучше»

Роман Ротенберг заявил, что тестирование игроков в СКА лучше, чем на драфт-комбайне в НХЛ.

– Как вы относитесь к процедуре драфта, на которой выбирают россиян? Тот же форвард СКА Матвей Мичков оказался в «Филадельфии».

– Мы уважаем все системы и не вправе комментировать, правильно это или нет. Но мы верим в свою систему подготовки. Она абсолютно правильная.

Вот в Северной Америке перед драфтом проходят тесты. Но мы в СКА делаем такие же тесты!

Ребята в июле приедут на сборы – они тоже физические тесты будут сдавать! Только мы не кричим об этом на всю страну. Зачем нам пиариться, как это делают на комбайне НХЛ?

У них работает пиар‑машина, которая раскручивает их бизнес. Мы тоже открыты для сотрудничества с журналистами, и мы все показываем.

Пожалуйста, приезжайте к нам на сборы. И вы увидите, что наше тестирование намного лучше, чем даже на комбайне , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА