Матвей Мичков: «Мне нравится игра Кучерова и Маршанда. Все хотят, чтобы я развивался. В КХЛ надо быть лидером»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Брэд Маршанд Никита Кучеров Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков ответил на вопрос о сравнениях с Никитой Кучеровым и Брэдом Маршандом.

Российский нападающий выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

– Скауты клубов НХЛ сравнивают вас по типажу с Никитой Кучеровым и Брэдом Маршандом. Согласитесь?

– Я не знаю, похож ли на них. Но игра Кучерова и Маршанда мне в принципе нравится.

Но понятно, что мне нужно расти в мастерстве. Есть еще те навыки, которые нужно развивать. И в следующем сезоне в СКА у меня будут все условия для этого.

Буду работать усиленно в Санкт-Петербурге, и тренеры мне в этом помогут – и по физподготовке, и по хоккейным качествам. Все хотят, чтобы я развивался.

А я буду делать все, что мне говорят.

И сделаю все возможное, чтобы стать лучше и быть готовым ко всему – и к КХЛ, и к НХЛ. А в КХЛ надо не просто играть, но и быть лидером, – сказал нападающий СКА Матвей Мичков.

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