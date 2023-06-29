Матвей Мичков: «Мне нравится игра Кучерова и Маршанда. Все хотят, чтобы я развивался. В КХЛ надо быть лидером»
Матвей Мичков ответил на вопрос о сравнениях с Никитой Кучеровым и Брэдом Маршандом.
Российский нападающий выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.
– Скауты клубов НХЛ сравнивают вас по типажу с Никитой Кучеровым и Брэдом Маршандом. Согласитесь?
– Я не знаю, похож ли на них. Но игра Кучерова и Маршанда мне в принципе нравится.
Но понятно, что мне нужно расти в мастерстве. Есть еще те навыки, которые нужно развивать. И в следующем сезоне в СКА у меня будут все условия для этого.
Буду работать усиленно в Санкт-Петербурге, и тренеры мне в этом помогут – и по физподготовке, и по хоккейным качествам. Все хотят, чтобы я развивался.
А я буду делать все, что мне говорят.
И сделаю все возможное, чтобы стать лучше и быть готовым ко всему – и к КХЛ, и к НХЛ. А в КХЛ надо не просто играть, но и быть лидером, – сказал нападающий СКА Матвей Мичков.
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