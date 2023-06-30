Мичков о Симашеве: «Это мой друг! Когда его выбрала «Аризона», я хлопал громче всех. Развивайся дальше, Димон!»

Матвей Мичков сказал, что порадовался за Дмитрия Симашева, выбранного 6-м на драфте НХЛ.

Защитника « » взяла «Аризона». Сам Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером.

– В первом раунде были выбраны сразу четыре российских игрока – вы, , Даниил Бут, Михаил Гуляев. Удалось пообщаться с парнями?

– Дима Симашев – мой друг! И когда его выбрала « » под шестым номером, я был очень сильно рад. И хлопал в ладоши громче всех.

Мы ведь очень давно знакомы, в Ярославле играли вместе. Не передать словами, как я был рад за него. Да, выбрали не меня, но я испытал невероятные эмоции. Прям все звенело в душе. Это от чистого сердца! Молодец!

Развивайся дальше, Димон, и пусть у тебя все будет хорошо! – сказал форвард .

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