Мичков о Симашеве: «Это мой друг! Когда его выбрала «Аризона», я хлопал громче всех. Развивайся дальше, Димон!»

Теги Локомотив СКА Филадельфия Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матч ТВ Матвей Мичков Дмитрий Симашев Хоккей

Матвей Мичков сказал, что порадовался за Дмитрия Симашева, выбранного 6-м на драфте НХЛ.

Защитника «Локомотива» взяла «Аризона». Сам Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером. 

– В первом раунде были выбраны сразу четыре российских игрока – вы, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Михаил Гуляев. Удалось пообщаться с парнями?

– Дима Симашев – мой друг! И когда его выбрала «Аризона» под шестым номером, я был очень сильно рад. И хлопал в ладоши громче всех.

Мы ведь очень давно знакомы, в Ярославле играли вместе. Не передать словами, как я был рад за него. Да, выбрали не меня, но я испытал невероятные эмоции. Прям все звенело в душе. Это от чистого сердца! Молодец!

Развивайся дальше, Димон, и пусть у тебя все будет хорошо! – сказал форвард СКА

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9 комментариев

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Любезный Ботиат
Ответ Bratsk Bruins
Ну понятно, что Мичков своим 3летним контрактом себе изменил очередность на драфте. Наверняка был бы вторым.
он не контрактом, а говнистым характером своим изменил. у того же Симашева контракт на 2 года, у Бута - на 3 года. Ну и?
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Vasilyev
Мичков от радости хлопал в ладоши, что не попал в Аризону. Филадельфия тоже вариант сомнительный, в принципе.
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Jarome
Ответ Vasilyev
Мичков от радости хлопал в ладоши, что не попал в Аризону. Филадельфия тоже вариант сомнительный, в принципе.
Но Аризона - хронический днарь, а Филадельфия активно будет перестраиваться, пока Мичков будет играть в КХЛ.
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Bratsk Bruins
Ну понятно, что Мичков своим 3летним контрактом себе изменил очередность на драфте. Наверняка был бы вторым.
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Кеша
Молодец Матвей ! От души сказал .
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Bratsk Bruins
Ответ Любезный Ботиат
он не контрактом, а говнистым характером своим изменил. у того же Симашева контракт на 2 года, у Бута - на 3 года. Ну и?
Ну это тоже да.
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copti_san
Ответ Любезный Ботиат
он не контрактом, а говнистым характером своим изменил. у того же Симашева контракт на 2 года, у Бута - на 3 года. Ну и?
Про говнистый характер не особо похоже на правду пока, на драфт церемонии вполне прилично выглядел (ещё бы сам на английском базарил вообще цены бы не было), а до него вроде только Аризону как раз на собеседованиях игнорил, но тут ещё можно понять
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ShiSha
Ответ Vasilyev
Мичков от радости хлопал в ладоши, что не попал в Аризону. Филадельфия тоже вариант сомнительный, в принципе.
А костюм у него был в цвет Аризоны, как вчера заметили) кто его знает, что он хотел..
Интервью раздаёт как-то не искренне, мне даже постирония мерещится
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copti_san
Ответ Jarome
Но Аризона - хронический днарь, а Филадельфия активно будет перестраиваться, пока Мичков будет играть в КХЛ.
Если убрать все проблемы с ареной и сомнительным руководством, у Аризоны команда уже вполне приличная по проспектам собралась, ещё 2-3 года и явный претендент на финал конфы должен быть. А вот у Мичкова в Филе ситуация схожая с Бедардом в Чикаго - кроме него там пока совсем непонятно вокруг кого команду строить
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