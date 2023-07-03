Пачиоретти об Овечкине: «Лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться»
Макс Пачиоретти думает, что сможет многому научиться у Александра Овечкина.
34-летний нападающий присоединился к «Вашингтону» 1 июля, подписав контракт на 2 года.
«Когда смотришь на состав... там есть как минимум три разыгрывающих центра, и это всегда здорово для снайпера.
И Ови, очевидно, лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться», – сказал Пачиоретти.
Но насчёт наличия хороших центров обольщаться не стоит...