Пачиоретти об Овечкине: «Лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться»

Макс Пачиоретти думает, что сможет многому научиться у Александра Овечкина.

34-летний нападающий присоединился к « » 1 июля, подписав контракт на 2 года.

«Когда смотришь на состав... там есть как минимум три разыгрывающих центра, и это всегда здорово для снайпера.

И Ови, очевидно, лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться», – сказал .