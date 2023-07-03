Пачиоретти об Овечкине: «Лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Макс Пачиоретти Хоккей

Макс Пачиоретти думает, что сможет многому научиться у Александра Овечкина.

34-летний нападающий присоединился к «Вашингтону» 1 июля, подписав контракт на 2 года. 

«Когда смотришь на состав... там есть как минимум три разыгрывающих центра, и это всегда здорово для снайпера. 

И Ови, очевидно, лучший снайпер, который когда-либо играл. Я могу многому у него научиться», – сказал Пачиоретти.

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1 комментарий

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Mephi027
Хорошее усиление.

Но насчёт наличия хороших центров обольщаться не стоит...
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