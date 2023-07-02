Перешедший в «Вашингтон» Пачиоретти пропустит начало сезона НХЛ из-за восстановления от травмы

Теги Вашингтон НХЛ Макс Пачиоретти Хоккей

Макс Пачиоретти не сыграет за «Вашингтон» на старте нового сезона НХЛ.

«Кэпиталс» подписали контракт с 34-летним нападающим на один сезон с зарплатой два миллиона плюс два миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы ахилла.

Он провел только пять игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

«Я восстанавливаюсь очень хорошо. Чувствую себя очень комфортно.

Не думаю, что я буду готов к началу сезона, но с начала чемпионата не пройдет много времени, когда я ожидаю вернуться и начать играть», – сказал Макс Пачиоретти.

7 комментариев

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Radik_2.0
никогда такого не было и вот опять
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upuckuH
Усиление.
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SKJEGGE
Короче, на расслабоне въеду в сезон.
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Максим Седов
Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Пачиоретти пора заканчивать, травмы совсем его замучили. Стал совсем хрустальным.
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Мистер Кафель
Хорошее усиление Вашига.)
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NeAngel
Почти весь сезон пропустил прошлый и не восстановился 🤷‍♂️
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Stas_M
Ответ SKJEGGE
Короче, на расслабоне въеду в сезон.
Когда уже за плей-офф бороться не будут)
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