Перешедший в «Вашингтон» Пачиоретти пропустит начало сезона НХЛ из-за восстановления от травмы

Макс Пачиоретти не сыграет за «Вашингтон» на старте нового сезона НХЛ.

«Кэпиталс» подписали контракт с 34-летним нападающим на один сезон с зарплатой два миллиона плюс два миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы ахилла.

Он провел только пять игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

«Я восстанавливаюсь очень хорошо. Чувствую себя очень комфортно.

Не думаю, что я буду готов к началу сезона, но с начала чемпионата не пройдет много времени, когда я ожидаю вернуться и начать играть», – сказал .