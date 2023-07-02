Немов о рейтинге доверия российских подростков: «Большая честь быть с Овечкиным в кругу доверия подрастающего поколения»

Алексей Немов прокомментировал попадание в рейтинг доверия среди российских подростков.

Немов занял шестое место в рейтинге. На первой строчке расположился музыкант Егор Крид. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место.

«Сам удивлен попаданию в рейтинг. Я уже давно не выступаю, столько времени прошло.

Конечно, для меня большая честь быть в кругу доверия подрастающего поколения с Сашей Овечкиным.

Я просто отдаюсь своему делу с искренней любовью, с любовью к людям. Наверное, это работает», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Овечкин – 2-й в рейтинге доверия среди российских подростков, Егор Крид – 1-й, Ольга Бузова – 7-я